استقبلت لجنة التعريف بالإسلام بمقرها الرئيسي بمسجد الملا صالح بشارع فهد السالم وفدا فلبينيا من خريجي وطلبة جامعة الأزهر وكان في استقبالهم مدير إدارة الشؤون الدعوية الشيخ عبد العزيز النومس، والمشرف على برنامج تدريب وتطوير الدعاة ابراهيم الزيد، والمنسق الدعوي علي البلقاسي.



وقد أكد الوفد الزائر أنه حرص على زيارة لجنة التعريف بالإسلام تحديدا لما لها من سمعة طيبة داخل الكويت وخارجها، ولكي يتعرفوا على انجازات اللجنة، ويستفيدوا من خبرات العاملين فيها.

وقد رحب النومس بالوفد وقدم شرحا وافيا للإنجازات الدعوية التي حققتها اللجنة منذ نشأتها، وأطلعهم على الوسائل الدعوية وأهمها الحقيبة الدعوية، وعلى الجهود التي يقوم بها دعاة اللجنة، وكذلك الأنشطة التي تقدم لرعاية المهتدين الجدد ومنها تعليم اللغة العربية والدورات الشرعية.



وبين النومس أن لجنة التعريف بالإسلام قد أنشأت «المركز الكويتي الفلبيني الثقافي» ليقوم بخدمة الجالية الفلبينية، والاهتمام بالمهتدين الجدد من هذه الجالية.



وبيان صورة الإسلام عند غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة، وذلك من خلال إطلاعهم على الثقافة والقيم والأخلاق الإسلامية.



كما يقدم المركز العديد من الخدمات والأنشطــة الاجتمــاعية والثقــافيـة والريـاضية والإنسانية لأبناء الجالية.

وقد تم خلال اللقاء تناول سياسة اللجنة في تطوير الدعاة وتأهيلهم من خلال إقامة دورات متخصصة في طرق وسبل وفنون دعوة غير مسلمين للإسلام، وتعليم ورعاية المسلمين والمهتدين الجدد.