أصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بيانا أكد فيه أن الحركة النقابية كلها تقف خلف التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحماية الوطن من تداعيات الأزمة التي تمر بها المنطقة.

وقال الاتحاد في بيانه: تمر منطقتنا الخليجية بكاملها بمرحلة من التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تتطلب منا جميعا الحذر واليقظة والتحلي بالوحدة الوطنية والتضامن والوقوف صفا واحدا من اجل مواجهة التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحديات الخطيرة التي قد تتعرض لها بلادنا من جراء هذه الأزمة.

ان الاتحاد العام لعمال الكويت، ومعه الطبقة العاملة والحركة النقابية بأسرها، يقف بكل قوة مع التوجيهات السياسية الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، داعيا الشعب الكويتي بجميع مكوناته للحفاظ على الوحدة الوطنية، وصيانة الجبهة الداخلية وتماسكها تجاه أي شكل من أشكال الانقسام، ورفض خطاب الفرقة والتشرذم من أي نوع كان، والذي لن يكون من نتائجه إلا الضعف والوهن امام المخاطر المحدقة بهذا الوطن من كل صوب.

ويعلن الاتحاد العام انه في هذه الأوقات العصيبة يضع كل طاقاته وإمكاناته بتصرف القيادة السياسية للبلاد من اجل توظيف جميع الجهود في سبيل حماية الوطن من تداعيات الأزمة التي تمر بها المنطقة.

ويؤكد دعمه وتأييده للدور الهام والريادي الذي يقوم به سمو الأمير في سبيل رأب الصدع بين الأشقاء، كما يؤكد على ضرورة اهتمام المسؤولين والمعنيين في مختلف مرافق الدولة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة والملحة والعمل على حلها بما يساهم بصورة فعالة في تحصين الجبهة الداخلية وتقوية أواصرها.

ونحن كمنظمة نقابية عمالية جامعة، تعتبر هي المظلة التي تشمل في تمثيلها كل التنظيمات النقابية وجميع الفئات العمالية الموجودة على ارض الكويت، نرى أن واجبنا الأول والأساسي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن، هو العمل بكل إخلاص وتفان من اجل رص الصفوف والوقوف كتلة واحدة وراء توجيهات سمو الأمير والقيادة السياسية.