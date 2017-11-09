بشرى شعبان

كشف تقرير أعدته وزارة الشؤون عن زيادة في أعداد الجمعيات الخيرية خلال الأعوام الماضية، حيث وصلت إلى 29 جمعية خيرية في العام الحالي بدلا من 10 جمعيات في 2015 وذلك بعد أن تم إشهار 19 جمعية خلال تلك الفترة وفق الضوابط والشروط المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.

وأظهر التقرير أن إجمالي جمعيات النفع العام التي تم إشهارها خلال الفترة الزمنية من 2013 - 2017 بلغ 40 جمعية نفع عام ليصبح عدد الجمعيات الأهلية 119 جمعية.

وأشار إلى أن القطاع التنمية الاجتماعية ممثلا في إداراته المختلفة شهد تنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية وتشكيل لجنة لتقييم جمعيات النفع العام منذ العام 2015 ورفعت اللجنة تقاريرها التي احتوت على نتائج التقييم إلى المسؤولين في الوزارة.