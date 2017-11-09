مهدي: قطعنا شوطاً كبيراً في تنسيق المؤشرات

بشرى شعبان

أطلقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء ورش العمل الخاصة بإعداد التقرير الوطني للتنمية المستدامة في مقر الأمانة، بحضور ممثلين من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومراقبين محليين ومن منظمات دولية.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، على هامش ورش العمل: ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا جدا في التنسيق في موضوع مؤشرات التنمية المستدامة، مشيرا إلى عزم الأمانة عرض التقرير الوطني للكويت، وهو التقرير الطوعي «VNR» في الأمم المتحدة في شهر أبريل المقبل من عام 2018.

مثمنا في الوقت ذاته دور أعضاء اللجنة التوجيهية الدائمة لتنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة لإعداد «تقرير الكويت الأول لسنة 2016 المعني بأجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة» على دورهم الفعال، وشدد على أن التقرير المنجز في نهاية المطاف لا يتعلق بجهة معنية ولكنه تقرير وطني.

وأكد د. مهدي من خلال حديثه أن التقرير المزمع إعداده يعتبر تقريرا وطنيا يضم أعمال جميع الجهات ذات العلاقة والارتباط في تنفيذ أجندة 2030، لافتا إلى اعتماد الأجندة في شهر سبتمبر 2015 من قبل 193 دولة ومنهم الكويت بالالتزام بأهداف التنمية المستدامة الـ 17، موضحا أن الأجندة صممت لتحقيق فكرة مهمة جدا أساسها أن تشتمل أجندة التنمية المستدامة كل من على كوكب الأرض تحت شعار «لن يتخلف أحد عن الركب».

من جانبها بينت الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى واستشراف المستقبل في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هيفاء عبدالعزيز المضف بأنه تم التحضير لتلك الورش من قبل فريق فني مختص، مؤكدة على أهمية ورش العمل في تعزيز مبدأ المشاركة في التنمية وتحديد الأولويات، مشيرة الى أن كل ورشة يتم فيها تقديم عرض مرئي مقسم إلى 3 أجزاء: الأول خاص بالعرض العام لأهداف التنمية المستدامة الـ17، والثاني خاص بالتعريف بالأهداف الخاصة لكل وزير والجهات التابعة له والجهات المساندة له، والثالث للتعريف بالمنهجية الإحصائية لاحتساب المؤشرات، وذلك حتى تنشر الوعي لدى الجهات المعنية لتنفيذ أجندة 2030، وأن تشارك كل جهة في رصد الهدف الخاص بها ومتابعته حتى تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.