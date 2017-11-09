الماجد: القلم تم تصنيع كميات منه

قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب إن «وزارة العدل تزخر بأبنائها وبناتها من المبدعين والمبدعات ممن حازوا طريق العلم والابتكار والتميز»، داعيا إلى «ضرورة أن ينهل الجميع من مشارب العلم المختلفة باعتبارها ركنا أساسيا في عملية تطور ورقي المجتمعات مصداقا للحديث النبوي الشريف (العلماء ورثة الأنبياء)».

جاء ذلك على هامش تكريم الوزير العزب لمهندسة الكمبيوتر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في وزارة العدل المخترعة شيخة الماجد على إنجازها واختراعها المميز (القلم الإلكتروني للمكفوفين)، والذي تم في مقر مكتبه في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بحضور المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل هنادي الحميدي.

وأوضح العزب أن «م.شيخة الماجد وغيرها من الموظفين والموظفات المبدعين والمبدعات في مختلف قطاعات العمل في البلاد سيظلون فخرا للوطن ويمثلون دوما النموذج الأمثل الذي يجب أن يحتذى في المجتمع الكويتي»، موجها «رسالة لجميع شباب وشابات الكويت بضرورة التمرد على أية مداخل لليأس والإحباط والتوجه للإنجاز وصناعة الأمل والمجد لهم ولوطنهم المعطاء».

ونقل الوزير العزب إلى م. الماجد «تقدير رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على إنجازها المميز»، مضيفا أن «سموه حرص على تكريم الماجد وتقديم الدعم المعنوي والمادي لها».

من جانبها، أوضحت م.شيخة الماجد أن «اختراعها (القلم الإلكتروني للمكفوفين) عبارة عن جهاز متطور لكتابة وقراءة فئة المكفوفين يسهل عليهم عملية القراءة والكتابة وقد حصل هذا الجهاز على براءة اختراع من الولايات المتحدة الأميركية في عام 2008»، لافتة إلى أن «هذا الجهاز يعد شيئا بسيطا تقدمه لإخوانها وأخواتها من فئة المكفوفين».

وأشارت إلى أن «الجهاز يأخذ في تصميمه النهائي الذي تم في المملكة الهولندية، شكل (NOTE BOOK)، مبينة أنه «تمت تجربته على مكفوفين في هولندا وحقق نجاحا ملحوظا».

وذكرت الماجد أن «الجهاز تم تصنيع كميات منه في جمهورية الصين الشعبية حيث يوجد حاليا ما يقارب 5000 نسخة منه في طور التوزيع»، مشيرة إلى أنها «حصلت من خلاله على الميدالية الذهبية من المنظمة التايوانية للاختراعات (T.I.I.I.A) والميدالية الذهبية من المعرض الدولي النسائي للاختراعات الذي أقيم في دولة كوريا الجنوبية، إلى جانب الميدالية البرونزية من معرض الشرق الأوسط السابع للاختراعات، بالإضافة إلى نيلها جائزة المرأة العربية من جامعة الدول العربية وتمثيلها الكويت بجناحها المشارك في معرض إكسبو في إيطاليا».