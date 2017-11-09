الحشاش: تطوير لجنة بريطانيا إلى فرعين

ليلى الشافعي

قال نائب الأمين العام للمصارف الوقفية ورئيس اللجنة التحضيرية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم منصور الصقعبي: إن أبناء الكويت ذكورا وإناثا يقبلون باختلاف أعمارهم كل عام على المسابقة في جو تنافسي مشجع على حفظ القرآن وتلاوته وتدبره ليكونوا جيلا من القرآن والحفظة «يحبهم الله ويحبونه».

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي للإعلان عن المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم الحادية والعشرين «يحبهم ويحبونه».

وقال الصقعبي: نشكر الله على نعمته وتوفيقه لاستمرار هذه المسابقة التي تقام سنويا تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، لافتا الى أن شعار المسابقة يأتي من أن محبة الله تعالى هي اسمى نعمة يتوق لها المؤمنون ويتطلعون اليها وخصوصا حفظة كتاب الله.

وأشار الى أن عدد المتأهلين للتصفيات النهائية منذ انطلاق المسابقة في عام 1997 وحتى عام 2016 بلغ قرابة 27000 متسابق ومتسابقة، وبلغ عدد الفائزين منذ انطلاقها 6220 فائزا وفائزة، وشكر الجهات المنظمة للمسابقة ووسائل الإعلام.

من جانبه، تحدث نائب رئيس اللجنة الدائمة للمسابقة الشيخ عبدالرحمن الحشاش عن الحُلة الجديدة للمسابقة «يحبهم ويحبونه» مبينا أن هذه المسابقة تميزت بأن عدد المشاركين من خلال الجهات الرسمية والأهلية بلغ 2022 متسابقا ومتسابقة ذكورا وإناثا وبلغ عدد الذين شاركوا في التصفيات النهائية منهم 1344 متسابقا ومتسابقة بمعدل سنوي يزيد على 1300، وبلغت نسبة الحضور للمشاركين والمشاركات بين 66 و70%.

وكذلك بلغ عدد الحاصلين على المركز الأول 73 متسابقا ومتسابقة، وتم حجب عدد 11 مركزا من الجوائز بسبب عدم حصول المتسابق الاول على نسبة 90% فأكثر وعدم حصول المتسابق الثاني على نسبة 80% فأكثر وعدم حصول المتسابق الثالث على نسبة 70% فأكثر، وان عدد المراكز المكررة بسبب قوة التنافس بلغ 39 مكررا في المراكز الاولى، مؤكدا أن هناك نماذج عديدة للتنافس الشديد بين المتسابقين في المراكز الأولى والثانية والثالثة.

وأعلن الحشاش عن إضافة جديدة لمسابقة هذا العام، وهي فئة الأحداث بالتعاون مع وزارة الشؤون، وكذلك ارتأت اللجنة الدائمة تطوير لجنة بريطانيا الى فرعين في مدينة مانشستر ومدينة دبلن تماشيا مع كثافة التواجد للمشاركين الكويتيين من المبتعثين من قبل وزارة التعليم العالي الكويتية، كما تم تحديد ثلاث شرائح للتنافس في لجنة بريطانيا أيضا وهي فئة خمسة أجزاء، وثلاثة أجزاء وجزء واحد.