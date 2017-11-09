الهيئة أقامت 34 ألف مشروع بقيمة 36 مليون دولار في 32 دولة

أعلن رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق عن اعتزام الهيئة إطلاق مشروع وقفي تعليمي لتمويل برامج تعليم ورعاية آلاف الطلبة اللاجئين الذين يحتاجون إلى مؤسسات تعليمية حاضنة، إيمانا منها بأن التعليم الوسيلة الأنجع في تقدم المجتمعات وتطورها.

وقال د.المعتوق خلال كلمته في مستهل أعمال الاجتماع السادس والخمسين لمجلس إدارة الهيئة إن الدراسة الخاصة بهذا المشروع أظهرت أن تركيا تحتضن حوالي 100 ألف طالب من مختلف أنحاء العالم بحاجة إلى خدمات تعليمية وتدريبية وتأهيلية.

وأضاف أن الاجتماع هدف إلى استعراض ومناقشة تقرير أنشطة الهيئة وإنجازاتها، ومتابعة توصيات الاجتماع السابق، والاطلاع على أبرز المستجدات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، ورسم توجهاتها وسياساتها خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب د.المعتوق عن خالص الشكر والتقدير لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لجهود سموه الإنسانية الرائدة خلال الفترة الماضية والمتمثلة في رئاسة الكويت لمؤتمر إغاثة لاجئي الروهينغا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية والذي أسفر عن تعهد الدول المانحة بتقديم 340 مليون دولار لدعم متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لحوالي 900 ألف شخص من المسلمين الروهينغا اللاجئين في بنغلاديش.

وأضاف أن ترحيب سموه باستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية خلال الفترة المقبلة حول معاناة الطفل الفلسطيني، ودعم التعليم في الصومال، وإعادة إعمار العراق مبادرات إنسانية جديدة تضاف إلى سجل سموه الإنساني الحافل بالأعمال الإنسانية الجديدة، متابعا أن سمو الأمير لم يتوان عن دعم جهود الجمعيات الخيرية الكويتية في ميادين العمل الإنساني والإغاثي في مختلف أنحاء العالم.

كما توجه د.المعتوق بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، لدوره البارز في وضع قضية الروهينغا على جدول أعمال البرلمان الدولي، ودفاعه المشرف عن قضية فلسطين، وفضحه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خلال أعمال المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وذكر أن الفرق التطوعية المنضوية تحت مظلة الهيئة تمكنت من إقامة 40 برنامجا ومشروعا في مجالات الإيواء والتعليم وكفالة الأيتام والصحة بقيمة 738 ألف دينار خلال عام 1348م، ومعظم هذه الأعمال استهدفت بشكل أساسي النازحين والمشردين السوريين.

وأوضح أن عدد المشاريع التنموية والإنتاجية التي أقامتها الهيئة 34 ألف مشروع بقيمة 36 مليون دولار لفائدة 296 ألف نسمة في 32 دولة عربية وإفريقية وآسيوية.