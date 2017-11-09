استقبلت نائب المدير العام لشؤون الموارد والإعلام في بيت الزكاة كوثر المسلم في مكتبها وفد مجموعة «مهندسون بلا حدود» والمكون من مدير العلاقات العامة حسن الحمد، ومدير مشروع «بيت» الخاص بترميم منازل الأسر المتعففة نادر فالح.

وكان هدف الزيارة تلبية لدعوة نائب المدير العام للموارد والإعلام للتعرف على مجموعة «مهندسون بلا حدود» عن كثب، ودورها الفعال في توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة داخل منازلهم، عن طريق ترميمها وجعلها صالحة للسكن، ودراسة أوجه التعاون المشترك مع البيت ضمن نطاق الاهتمامات والأهداف المشتركة.

وأثنت نائب المدير العام لشؤون الموارد والإعلام على جهود المجموعة، وبينت أن توفير الحياة الكريمة لكل محتاج هو هدف سام يفخر البيت بإنجازه، وما يزيده فخرا أن يكون بالتعاون مع الجهود الكويتية الشابة ذات الخبرات المميزة، وهو ما يسعى بيت الزكاة دوما إلى دعمه والعمل على تنفيذه على أرض الواقع انعكاسا لرؤيته وتطبيقا لهدفه الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الجانب الإنساني من خلال الشراكة مع القطاعات المعنية بالزكاة والعمل الخيري محليا ودوليا.

وفي ختام الزيارة قدمت نائب المدير العام للموارد والإعلام درعا تذكارية للمجموعة، وأعربت عن خالص امتنانها للقائهم على أن تكون بادرة خير للتعاون المشترك.