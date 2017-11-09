صرح المدير العام لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية وليد السيف، بأن الجمعية وفق رسالتها في تنمية المجتمعات الفقيرة وبفضل الله ثم جهود المتبرعين من أهل الكويت وفيض عطائهم، تنفذ مشروع كفالة الأيتام في دول عديدة في قارتي أفريقيا وآسيا.

وأشار السيف إلى أنه من هذا المنطلق أخذت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية على عاتقها أن تمهد طريقا للتكافل والمؤاخاة بين الأغنياء والفقراء انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى.

وبينما ذكر أن مبلغ الكفالة الشهرية لليتيم 15 دينارا بواسطة الاستقطاع الشهري أو دفعة سنوية بمبلغ 180 دينارا، أشار إلى أن هناك عدد 500 يتيم لدى الجمعية ينتظرون الكفالة على قائمة الانتظار وبحاجة ماسة للدعم في سورية و اليمن وموريتانيا والسنغال وفلسطين ولبنان وبنغلاديش والسودان والصومال، مؤكدا أن جميع المؤسسات الخيرية التي تتعامل معها الجمعية جهات معتمدة في وزارة الخارجية، والجمعية في كل أعمالها تخضع لقوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ودعا السيف أهل الكويت الكرام والمقيمين إلى مواصلة دعم الأيتام والمحتاجين بالمشاركة في هذا المشروع لهذا العام، موضحا أن التبرع للمشروع يتم بالاتصال على خط خدمة المحسنين 96666698 أو الخط المباشر 1802444 أو الموقع الإلكتروني للجمعية Alnouri.org أو بزيارة مقر الجمعية بالقادسية ـ ق1 ـ شارع ـ 10 ـ منزل 5.