قام نائب المدير العام بالإدارة العامة للإطفاء اللواء خالد عبدالله فهد وفريق من قطاع الوقاية بزيارة المحطة الكهربائية لشركة شمال الزور الأولى الكائنة في منطقة الزور وذلك للتأكد من الاشتراطات الوقائية وأنظمة مكافحة الحريق، وقد تم الاطلاع على معدات الوقاية والحماية من الحريق وتشغيل المونيترات آليا ويدويا مع تشغيل نظام المرشات، كما تم الاطلاع على غرفة المضخات وغرفة التحكم بمعدات السلامة وطريقة سير العمل، وأبدى اللواء فهد ارتياحه الكبير للتجهيزات الوقائية الموجودة، مشيدا بكفاءة الجهاز الفني القائم على إدارة المحطة.

وقد رافق نائب المدير العام كل من مدير إدارة وقاية محافظة الأحمدي م.محمد بولند ومراقب التفتيش العقيد يوسف الصعفاك ومراقب المشاريع العقيد م.أحمد الجزاف ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والميكانيكية المقدم م.محمد النجا.