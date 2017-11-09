عادل الشنان

وقّع مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان عقد إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في مشروع ضاحية غرب عبدالله المبارك.

وأكد الوقيان في تصريح صحافي أن العقد الموقع يشمل إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في مشروع ضاحية غرب عبدالله المبارك، ويصل عددها إلى 29 مبنى ستستفيد منها وزارات التربية والصحة والداخلية والأوقاف والشؤون.

وأشار الوقيان إلى المباني العامة بحسب تقسيماتها، حيث تشمل إنشاء وإنجاز وصيانة 2 روضة أطفال، و4 مدارس ابتدائية للبنين، وأخرى للبنات، ومتوسطة للبنين، وثانوية للبنات، ومستوصف مع مركز إسعاف، ومخفر شرطة، ومجمع لخدمات الحكومة، و6 مساجد وجامع مع 6 سكن للإمام والمؤذن، ومركز تحفيظ للقرآن، ومبنى للسوق المركزي و2 مبنى لفرع الجمعية وفرع للغاز، ومبنى لتنمية المجتمع مع مبنى للوحدة الاجتماعية.

وأكد الوقيان في ختام تصريحه اهتمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسرعة ودقة إنجاز المباني العامة، والحرص على تأمين تسليمها للجهات المعنية حتى يتسنى تشغيلها ودخولها بالخدمة بما يتزامن مع بدء سكن المواطنين في الضاحية وفقا للجداول والبرامج الزمنية المعتمدة.