ندعم جهود صاحب السمو لحل الأزمة الخليجية

نتوقع أن يصل التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو ٣ مليارات نهاية العام الحالي

القسم القنصلي أصدر حوالي 7000 تأشيرة العام الماضي

العنزي: «الكويتية» تصل إلى مدينة روما بواقع 4 رحلات أسبوعية على متن طائرة الإيرباص 330 الجديدة\ أسامة دياب

أشاد السفير الإيطالي لدى البلاد جيوسيبي سكونياميليو بالعلاقات الإيطالية - الكويتية، والتي وصفها بالقوية والمتينة والمتطورة، موضحا أن حرص القيادة السياسية في البلدين الصديقين أحد ابرز عوامل دفع هذه العلاقات والمضي بها قدما إلى آفاق أرحب من التعاون الثنائي المشترك.

وأشار سكونياميليو، في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد ظهر أمس في مقر السفارة الإيطالية للإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من «الأسبوع الإيطالي» في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر الجاري، إلى دعم بلاده لجهود الوساطة الكويتية والمساعي المحمودة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي، وأضاف أن حصول الكويت على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن سيعزز من دورها إقليميا ودوليا، مبينا أن بلاده يجمعها مع الكويت توافق في وجهات النظر حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

وحول الأسبوع الإيطالي، قال سكونياميليو إن نجاح النسخة الأولى منه العام الماضي أقنعتهم بضرورة تحويل هذا الحدث إلى مبادرة سنوية حتى يتسنى للكويتيين الاطلاع على توسيع نطاق معرفتهم بإيطاليا وأبرز مجالات تفوقها، فضلا عن أنه فرصة مميزة لإحضار أجمل وأحدث ما في إيطاليا للكويت.

ولفت إلى أن مهرجان هذا العام يضم مجموعة مميزة من الأنشطة والفعاليات من الموسيقى والفنون التصويرية إلى فن الطهي والموضة والأزياء، من التكنولوجيا الحديثة إلى الترويج إلى الصناعات الإيطالية وروائع صناعة السيارات التي تشتهر بها إيطاليا، مشددا على أهمية مثل هذه الفعاليات في تقوية أواصر العلاقات بين البلدين، فضلا عن كونها فرصة وتوفر أرضية مشتركة للفهم المتبادل بين الشعبين الصديقين.

وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف بنسبة 100% عام 2016 ليصل إلى 2 مليار دولار، متوقعا أن يرتفع هذا العام ليصل إلى قرابة الـ 3 مليارات دولار، وهذا في حد ذاته شيء رائع.

وأوضح سكونياميليو أن بلاده توفر مناخا ملائما وأمنا للاستثمارات الأجنبية، والحكومة الإيطالية تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب وهذا ما يجعل من عملية الاستثمار في بلاده بسيطة وميسرة، مشيدا بحجم الاستثمارات الكويتية في إيطاليا.

وبين أن القسم القنصلي في السفارة أصدر حوالي 7000 تأشيرة العام الماضي، بينما فاق عدد السائحين الكويتيين إلى إيطاليا الـ 10000 سائح العام الماضي، معربا عن أمله في أن يزداد عدد الطلاب الكويتيين الدارسين في إيطاليا وخصوصا في ظل الجامعات المميزة المشهود بكفاءتها عالميا، موضحا أن اللغة الايطالية لا تقف عائقا أمام دراسة الطلاب الكويتيين حيث إن العديد من الجامعات تقدم كورسات باللغة الانجليزية.

وتوجه السفير الإيطالي بالشكر إلى جميع الرعاة على مساهماتهم السخية وهم بنك الكويت الوطني، شركة الزياني، شركة الأنظمة الخليجية للخدمات اللوجستية، جامعة الشرق الأوسط الأميركية (الراعي الماسي)، الخطوط الجوية الكويتية (ناقل رسمي) وأيضا شركة الملا وشركة روما الدولية للتشييد والديكور (رعاة ذهبيين).

من جهته، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بالخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي انه من واقع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة وضمن خططها التوسعية في فعاليات المجتمع الكويتي وخارجها وجدنا ان الأسبوع الإيطالي في الكويت سيكون فعالا ويساهم ويثري الواجهة الاقتصادية في الكويت، وعليه ارتأت الإدارة ان تشارك السفارة الإيطالية لدى البلاد في هذا الأسبوع المميز.

وأضاف العنزي في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في المؤتمر الصحافي للإعلان عن انطلاق الأسبوع الإيطالي ـ ان الخطوط الجوية الكويتية ستكون الناقل الرسمي لجميع ضيوف والمشاركين ضمن هذه الفعالية، موضحا ان «الكويتية» ستتواجد في هذا الأسبوع من خلال «بوث» يقدم مبيعات التذاكر والبروشورات، لافتا الى ان هناك عرضا خاصا تقدمه «الكويتية» على كل تذكرة تصدر خلال الأسبوع بخصم يبلغ 5% من السعر المعلن.