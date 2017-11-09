خطة من 3 بنود لتحصيل مديونيات الوزارة المتأخرة

مخاطبة وإنذار المقاول المخالف 3 مرات قبل سحب المشروع منه فرج ناصر

أعلن وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع ان نسبة الانجاز في مشروع انشاء وصيانة جسر دوار البدع تسير وفقا للبرنامج الزمني حيث بلغت نسبة الانجاز فيه من 30 الى 40% حتى الآن، متوقعا افتتاح خط من خطوط الجسر عند دوار البدع بداية العام المقبل.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صباح أمس الى مشروع جسر وخدمات دوار البدع برفقة المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م. أحمد الحصان والوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في الوزارة م.محمد بن نخي.

وقال المطوع: كما تعلمون فإن مشروع انشاء وانجاز وصيانة جسر وخدمات اخرى على شارع الخليج العربي عند دوار البدع تم سحبه من المقاول لتعثره في مراحل التنفيذ واسناده الى مقاول آخر، ووعدنا بتسريع الاعمال لتلافي التأخير بسبب التحديات التي واجهها المشروع، مشيرا الى ان الوزارة قبل سحبها لأي مشروع من مقاول متعثر او مخالف تقوم بإنذاره 3 مرات وان لم يستجب فتخاطب الجهاز المركزي للمناقصات العامة للحصول على الموافقة بسحب المشروع.

وأوضح انه قام بزيارة مماثلة أمس الى جسر ودوار المنقف للوقوف على حالة الازدحام المروري التي يشهدها الدوار يوميا وقد تم الاتفاق بحضور ممثلين عن الادارة العامة للمرور لعمل تصاميم لمخارج جديدة كحلول للازدحام اليومي.

وشدد على حرص الوزارة على تحصيل مديونياتها لدى المقاولين حيث تم الايعاز الى جميع القطاعات لحصر جميع المشاريع المتأخرة والمخالفات الموجودة بها لتحصيل الغرامات وفقا للشروط الجزائية الموجودة بالعقود، حيث تم مؤخرا تسييل 13 كفالة بكلفة اجمالية 33 مليون دينار، مشيرا الى ان خطة تحصيل المديونيات تم توزيعها على 3 بنود الاولى خاصة بتحصيل المديونية من العقود القديمة والمنهية، اما البند الثاني فيختص بالعقود التي اوشكت على الانتهاء حيث سيتم تقييم اوضاع المقاولين والغرامات المستحقة على المخالفين، اما البند الثالث فهو الخاص بالعقود الجديدة في المراحل الاولية من العمل وسيتم تقييم الاوضاع بها كل في حينه وذلك لتلبية لتوجيهات وزارة المالية الرامية الى تحصيل مديونيات الجهات الحكومية.

وذكر المطوع ان رسالة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد للنواب تلقاها المجتمع الكويتي بالسمع والطاعة وما لنا إلا السمع والطاعة، ولقد رأينا التجاوب الكامل من قبل نواب الامة، فصاحب السمو أب للجميع وهو الاعلم بمصلحة البلد والوضع الامني في المنطقة، فنقول لسموه «تعليمات سموك على الراس والعين» ونسأل الله ان يديم على بلدنا الكويت نعمة الامن والامان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.

واشار الى انه تم تعيين مدير عام للهيئة العامة للطرق والنقل البري وتلتها خطوة اخرى وهي تشكيل مجلس ادارة ثم الانتهاء من الهيكل التنظيمي للهيئة ونقل الموظفين وتسكينهم، مشيرا الى انه يتعين على الهيئة ان تمضي قدما في المشاريع المهمة منها السكك الحديد والمترو فلابد ان ترى النور وايجاد آلية لتحريكها خلال المرحلة المقبلة، موضحا ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في اعداد الهيكل التنظيمي الخاص بها ونظرا لارتباطه بالهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة العامة للطرق والنقل البري فسيتم إقراره بعد إقرار الهكيل التنظيمي الخاص بالهيئة.

وقال المطوع إن التشكيل الحكومي في أيد أمينة عند سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فسموه اعلم بالوضع والوقت المناسب لذلك.

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م. احمد الحصان: شرفنا بزيارة وزير الاشغال العامة م. عبدالرحمن المطوع للمشروع الامر الذي يحفز العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء للانتهاء منه خلال المواعيد التعاقدية باعتباره احد المشاريع المهمة والملحة ويقع في منطقة من المناطق التي تشهد كثافة مرورية خاصة اوقات الذروة.

وأوضح الحصان ان المشروع يهدف الى تطوير منطقة دوار البدع من خلال انشاء جسر بطول 70 م يربط شارعي التعاون والبلاجات، ومن المتوقع ان ننتهي من احد الخطوط على الجسر بداية العام المقبل، مشددا على حرص الهيئة على متابعة كل مشاريع الطرق وتسريع وتيرة العمل بها على اعتبار انها مشاريع تنموية كبرى ستسهم في دعم مسيرة التنمية في البلاد.