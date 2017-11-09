فرج ناصر

أشاد سكرتير عام نقابة العاملين بوزارة الاشغال خالد العازمي بالدور الذي يقوم به الوكيل المساعد لقطاع الصيانة بوزارة الاشغال م.عبد المحسن العنزي تجاه موظفي الوزارة وكذلك المساهمة في ايجاد الحلول اللازمة لهم سواء القطاعات الداخلية أو الخارجية.

واضاف العازمي ان الوكيل العنزي يتبع سياسة الباب المفتوح مع جميع العاملين في الوزارة وكذلك المراجعون بهدف تذليل كل الصعاب التي تواجههم في اعمالهم، موكدا ان هناك تعاونا كبيرا وتنسيقا بين قطاع الصيانة والذي يترأسه م. عبد المحسن العنزي والنقابة وهذا بحد ذاته مفخرة وشعار للتعاون.

وذكر ان العنزي نموذج للقيادي الناجح فهو دائما متابع لما تقوم به النقابة من دور ايجابي تجاه الموظفين والعاملين بالوزارة، موضحا ان النقابة هي المظلة التي تحمي موظفيها بجميع القطاعات والادارات التابعة لوزارة الاشغال.

وأشاد العازمي بدور مدير مكتبه م. أحمد نايف الذي هو الآخر شعلة من النشاط ويلعب دورا في اجراءات الموظفين من استفسارات ونقل ومتابعة جميع احوال الموظفين بدون كلل وملل وينطبق عليه المثل «الموظف المناسب في المكان المناسب».