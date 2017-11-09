حنان عبدالمعبود

كشف أمين معهد الكويت للاختصـاصــات الطبـية د.ابراهيم هادي عن زيارة فريق كندي من جامعة دالهاوزي للبلاد وذلك لمنح 15 مقعدا من المقاعد الدراسية للكويتيين بالجامعة هناك.

وقال هادي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الفريق الكندي الجامعي قدم الى البلاد في زيارة لمقابلة بعض الأطباء لمنحهم مقاعد للدراسة في البورد التخصصي في جامعة دالهاوزي، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص مقعد في تخصص جراحة التجميل والحروق وهذه من الفرص المميزة لأننا نحن بحاجة شديدة لهذا التخصص، خاصة ان التدريب سيكون بأميركا الشمالية.

وأضاف: هناك بعض المقاعد في الجراحات التخصصية حيت تم تخصيص 14 مقعدا للجراحات التخصصية في جراحة العظام، مبينا ان المقابلات ستتم على مدى يومين او ثلاثة، وسيتم اعلان النتائج خلال شهر من قبل الجامعة.