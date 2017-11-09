محمد راتب

افتتح المدير المعين في جمعية الصليبخات والدوحة د.حسين علي الحمادي فرع خضار وفاكهة رقم 3 في منطقة الدوحة قطعة 1 بعد تطويره وتأثيثه بثلاجات جديدة بحضور المدير العام حسين الحريجي ونائب المدير العام طلال غملاس الخرينج.

وبهذه المناسبة، أكد الحمادي ان الفرع سيلبي كافة احتياجات أهالي منطقة الدوحة من الخضار والفاكهة خاصة الأصناف التي يكون عليها إقبال، موضحا أن افتتاح الفرع يأتي من ضمن خطة تطوير الخدمات لأهالي، حيث نسعى لتحقيق تطلعاتهم على كافة الأصعدة سواء كان على المستوى تنظيم المهرجانات والعروض او تقديم الخدمات النوعية لهم بجميع الانشطة، مشيدا بدور العاملين في الجمعية على انجازهم في افتتاح الفرع خلال فترة وجيزة.

وبين انه تم تحطيم اسعار الخضار والفاكهة بمناسبة افتتاح الفرع، حيث كانت الأسعار لا تقارن على مستوى الجمعيات التعاونية، مؤكدا ان الجمعية مستمرة في تنظيم العروض والمهرجانات لأهالي المنطقة وذلك لتخفيف الأعباء المالية عنهم.