عبدالكريم العبدالله

احتفلت جمعية الطب «البديل» (كاما) بتخريج دورة الإسعافات الأولية الأولى، والتي نظمتها بالتنسيق والتعاون مع إدارة الطوارئ الطبية بحضور رئيس الجمعية د.زبن العتيبي ومراقب التدريب بوزارة الصحة عادل المطوع.

وأثنت المستشار الإعلامي لجمعية الطب البديل سعاد راضي العنزي على دور إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة ومساهمتها في نجاح هذه الدورة التي تهدف الى خدمة المجتمع، والتي تهم كل فرد خصوصا في أوقات الأزمات.

وتمنت العنزي أن تكون الدورة قد حققت أهدافها واستفاد منها الجميع لما يعزز حياتهم ويحفظها بسلام وأمان، مشددة على أهمية التعاون بين الجمعية ووزارة الصحة وتقديم دورات أرقى في المواسم المقبلة.

وقدم المنسق الإعلامي للجمعية شعبان جوهر نبذة عن المحتوى العلمي للدورة التي حصل عليها المتدربون، قائلا: قدمت إدارة الطوارئ الطبية خلال الثلاثة أيام للدورة بعض المعلومات الأولية الفحص الأولي عند الإسعاف، إضافة الى الإنعاش الرئوي البالغ والطفل والرضيع قدمه فني الطوارئ الطبية مصطفى لطفي صبرة مصحوبا بتدريبات وتطبيقات عملية.

وأضاف: كما استفاد المشاركون في الدورة في اليوم الثالث بالتعرف على الحروق وأنواعها وأعراض كل منها وكيفية التدخل لإسعافها.

وفي الختام، تم توزيع الشهادات على الخريجين، ثم توزيع شهادات التقدير والتكـــريم للإعــلاميين والصحافيين.