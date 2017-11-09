استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه صباح أمس الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اللواء الركن أحمد علي بن حميد آل علي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية ضمن محور الزيارة ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.

حضر اللقاء معاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري.

ثم انتقل اللواء الركن أحمد علي بن حميد إلى هيئة العمليات والخطط، حيث التقى بمعاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري وعدد من ضباط الهيئة، وتبادلوا الأحاديث الودية ومناقشة أوجه التعاون التنسيق العسكري.

كما زار بن حميد كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، وكان في استقباله آمر الكلية اللواء الركن بحري عبدالله عبدالصمد دشتي وعدد من ضباط الكلية. هذا، وقد رحب اللواء دشتي بالوفد الزائر، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت.

بعدها قام الوفد الزائر بالاطلاع على سير العملية التعليمية والتدريبات التطبيقية لدورات القيادة والأركان، وعن طبيعة الدراسة والمناهج التي يتلقاها منتسبو الدورات.

وفي ختام الجولة توجه اللواء الركن أحمد علي بن حميد آل علي، إلى قيادة القوة البرية، حيث كان في استقباله آمر القوة البرية اللواء الركن خالد صالح الصباح، وعددا من كبار ضباط القوة البرية.

حيث تم تبادل الأحاديث الودية ضمن محور الزيارة بعد ذلك أقيمت مأدبة غداء على شرف الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اللواء الركن أحمد علي بن حميد آل علي.

هذا، وقد وصل الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي بن حميد آل علي مساء الثلاثاء الماضي وكان في استقباله معاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري وعدد من ضباط الهيئة.

من جهة أخرى، بحث مسؤولون في وزارة الدفاع مع مسؤولين في القيادة المشتركة بحلف شمال الأطلسي (ناتو) أمس عددا من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

وقال معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري في بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع إن الاجتماع يأتي ضمن أوجه التنسيق العسكري المشترك لتحقيق التعاون على أعلى المستويات.

حضر الاجتماع من الجانب الكويتي إضافة إلى الكندري مدير التعاون العسكري العميد الركن أحمد الخلف وعدد من قيادات الجيش فيما حضره من جانب الناتو مدير التعاون الدولي العميد رينهارد كلوس وقيادات المركز الإقليمي للحلف ومبادرة اسطنبول للتعاون.

الخضر أعرب عن الاستعداد التام للتعاون مع القائمين على المكتب

افتتاح الملحقية العسكرية القطرية في الكويت

بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، افتتحت صباح أمس الملحقية العسكرية القطرية في الكويت، وكان في استقبالهم لحظة وصولهم الملحق العسكري القطري بالكويت اللواء الركن بحري إبراهيم الكبيسي.

وفي كلمة عبر من خلالها اللواء الركن بحري إبراهيم الكبيسي أن افتتاح الملحقية يعد خطوة كبيرة من أجل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الدفاع والتعاون العسكري.

هذا، وقد تم تسجيل كلمة في سجل الشرف من قبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، بارك من خلالها افتتاح الملحقية العسكرية في الكويت والذي سيسهم في توطيد العلاقات الثنائية المتميزة وتعزيز التعاون المشترك في كل المجالات العسكرية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن الجيش الكويتي على أتم الاستعداد للتعاون مع القائمين على هذا المكتب وتذليل كل العقبات في سبيل نجاح عملهم في بلدهم الثاني.

حضر الافتتاح آمر القوة البحرية اللواء الركن بحري خالد أحمد الكندري وآمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر أحمد العوضي ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن العميد الركن سليم سالم الوهيب.

هذا، وقد غادر رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم ظهر امس قاعدة عبدالله المبارك الجوية، وكان في وداعه رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر وعدد من كبار ضباط القوة الجوية.