استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد محمد الطويل.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية القرآن الكريم في إصلاح الفرد والمجتمع، مشيرا إلى اهتمام الكويت بحفظة القرآن الكريم والذي يعتبر من أولويات أهل الكويت.

وشدد على ضرورة التربية الدينية، وحث على التفاعل والمشاركة في البرامج الدينية وحفظ القرآن الكريم لما فيه من خير للشباب والمجتمع، لاسيما الحفاظ على العادات الأصيلة وغرس القيم والأخلاق الحميدة.

وفي نهاية اللقاء قدم المحافظ للإدارة 300 مصحف كدفعة أولى لتوزيعها على حفظة القرآن التابعين لإدارة شؤون القرآن الكريم.