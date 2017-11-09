أصدرت كل من جمعية المهندسين الكويتية ورابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا مشتركا أعلنتا فيه عن عقد اجتماع بينهما ضم كلا من رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية م.وائل المطوع، وأمين سر الرابطة م.صلاح البلوشي، وأمين الصندوق أ.شعيفان الرشيدي، والأمين المساعد للسر أ.راشد الهيم، ورئيس لجنة التظلمات والشكاوى أ.حسين القلاف وحضر الاجتماع من جمعية المهندسين الكويتية رئيس مجلس إدارتها م.فيصل دويح العتل، وأمين سر الجمعية م.فهد العتيبي، عضو مجلس الادارة م.علي عباس محسني ومدير عام الجمعية م.حسين ششتري.

وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك بين الطرفين، وجاءت هذه الاتفاقية انطلاقا من الأهداف والرؤية لكلا الطرفين لتقديم خدماتهما لمنتسبي كل منهما والتأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به الطرفان تجاه التنمية الشاملة في الكويت وتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين من أجل التعاون المثمر وتبني قضايا كل من الطرفين وتحقيق مصالح منتسبي الجهتين من خلال العمل النقابي الجاد والعمل على نقل مطالباتهم للمسؤولين بمؤسسات الدولة ذات العلاقة، واستثمار الطاقات المتميزة لدى الجهتين بمختلف المجالات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمنتسبين وتنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات واللقاءات العلمية المشتركة وتقديم البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية الهادفة، والعمل على رفع مستوى الوعي النقابي للمنتسبين.

هذا وقد تضمنت اتفاقية التفاهم عدة بنود، منها قيام الطرفين بالتعاون المشترك لتبادل الخبرات والتنسيق لعقد دورات تدريبية للراغبين من أعضاء الرابطة وتوفير مدربين لجمعية المهندسين الكويتية وتوثيق التعاون مع الجمعية من خلال اللجان والمراكز الخاصة بها كمركز خدمة المواطن ومركز التدريب والتطوير الهندسي، والمساهمة في نشر الوعي وثقافة العمل في المجال المهني والهندسي ومميزاته من خلال الإرشاد الوظيفي عبر ممثلي الطرفين، ويتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تكون مهمتها التنسيق في تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم واتخاذ كل ما من شأنه تفعيل نصوصها وتذليل العقبات التي تواجهها.