أعلن فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية البيئية امس انطلاق حملته المتنقلة الخامسة لتنظيف الشواطئ في ساحل شرق بمشاركة مؤسسات تربوية واهلية وبدعم من جهات حكومية.

وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لـ«كونا» ان هذه الحملة البيئية التطوعية السنوية الكبرى التي انطلقت بجانب مقهى الشميمري الشعبي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تهدف لتنظيف سواحل الكويت.

وأضاف الفاضل ان تسمية الحملة بالمتنقلة يأتي بسبب استخدام الفريق لسيارة نقل خاصة لتشجيع الأطفال على التنظيف إذ تجول ببعض السواحل بمشاركة طلاب وطالبات من مدارس وزارة التربية والمدارس الخاصة بهدف زيادة الوعي البيئي لديهم.

وأوضح ان الحملة تركز على بيان اهمية المحافظة على البيئة وخطورة تواجد المخلفات على البيئة الساحلية لافتا الى ان الحملة تصاحبها فقرات وبرامج ثقافية توضح هذه القيم وتشجع العمل التطوعي من اجل خدمة الوطن.

وذكر ان المبرة التطوعية خصصت لهذه الحملة صفحة على موقعها الالكتروني لراغبي المشاركة فيها، مبينا ان الحملة تنقل معلومات قيمة سواء ثقافية او بيئية للمشاركين حول اهمية السواحل والمخاطر التي تهددها.

وأفاد الفاضل بأن الحملة توضح كذلك خطورة المخلفات البلاستيكية على الكائنات البحرية علاوة على تقديم معلومات عن الشعاب المرجانية واهميتها على البيئة البحرية وشرح حول مكونات البيئة البحرية بأساليب مشوقة وجذابة.