أعلن القائمون على مصنع «أمنية» لتدوير مادة «بي أي تي» البلاستيكية أن حفل افتتاح المشروع سيقام تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك في الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل الحادي عشر من الشهر الجاري في منطقة الجهراء الصناعية «أجيليتي».

ودعا أصحاب فكرة هذا المشروع الوطني البيئي جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل الإعلام الحديث إلى مواكبة هذه الاحتفالية التي تغرس وتحفز الشباب الكويتي المبدع على العطاء والابتكار والنهوض بالصناعة الوطنية من جوانب متعددة، خصوصا فيما يتعلق بإعادة تدوير المواد البلاستيكية والمحافظة على البيئة.

وثمنت أحد أعضاء فريق «أمنية» فرح شعبان في تصريح صحافي الرعاية الكريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لهذا المشروع الوطني الذي يختص بالبيئة، لافتة إلى أن هذا الدعم يعكس مدى اهتمام الدولة بتشجيع الشباب الكويتي بإقامة المشاريع الصناعية المتخصصة في مجالات البيئة، والذي يأتي في ظل الرغبة السامية لأمير البلاد في دعم وتشجيع الشباب الكويتي، مثمنة بالوقت نفسه دور وجهود وإسهام الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبها، عبرت أحد أعضاء الفريق سناء القملاس عن سعادتها الغامرة بتدشين هذا المشروع الصناعي البيئي بعد عدة مراحل من التجهيز، والتي شملت بلدانا أوروبية وآسيوية، مؤكدة أن مثل تلك النوعية من المشاريع تفتح أفاق المستقبل لصناعات وطنية تنهض في المستوى الاقتصادي، وتساهم في الحد من التلوث البيئي والاستفادة من النفايات البلاستيكية.