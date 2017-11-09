استقبل رئيس قسم هندسة البترول بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.عبدالله العجمي في مكتبه الرئيس الجديد لجمعية مهندسي البترول العالمية ـ فرع الكويت ( SPE) د.سامي النعيم، وقد حضر اللقاء كل من د.علي أكبر ود.فيصل العدواني ود.علي قروش.

وتمت تهنئة د.سامي النعيم بتوليه لأهم وأكبر جمعية لمهندسي البترول في العالم وتمنى له التوفيق والنجاح. وخلال اللقاء تمت مناقشة جدول الأعمال والخطة الجديدة لأنشطة فرع الجمعية بالكويت في جامعة الكويت وكذلك الدور الأكاديمي لقسم الهندسة والبترول في تطوير الصناعة النفطية وسبل التعاون مع القطاع النفطي من خلال تخريج مهندسين بترول قادرين على المساهمة في تطوير الصناعة النفطية في البلاد.

وبهذه المناسبة قام د.سامي النعيم ود.عبدالله العجمي بزيارة إلى د.علي المطيري القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول والذي تطرق بدوره إلى التحديات والتطلعات الخاصة في صناعة النفط في المرحلة المقبلة وأهمية دور الجمعية.