تحت رعاية وبحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد وبدعم البنك التجاري الكويتي، تنظم محافظة الأحمدي الملتقى التوعوي الترفيهي الثاني في مجمع كويت ماجيك بمنطقة ابوحليفة وذلك يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية المعنية.

وبهذه المناسبة، عقدت اللجنة المنظمة اجتماعا تنسيقيا في ديوان عام المحافظة ترأسه مدير ادارة المكتب الفني والمنسق العام لمشروع محافظتي اجمل ابراهيم الفودري وحضره مدير ادارة العلاقات الحكومية والمنسق العام للملتقي حامد الابراهيم، وممثلو الجهات المنظمة والمشاركة، للوقوف على جميع الاستعدادات وبحث الاحتياجات اللوجستية للمشاركين، ومناقشة دور كل جهة من الجهات المشاركة في الملتقى.

في مستهل اللقاء أكد ابراهيم الفودري حرص محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد على استمرار تنظيم الملتقى سنويا، حيث عقد للمرة الأولى العام الماضي تحت مظلة المشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي اجمل» الذي انطلق عام 2015 بهدف توعية وتثقيف أبناء محافظة الأحمدي في نواح عديدة اهمها الصحة والبيئة والزراعة، وذلك عبر مشاركة عدة جهات تقدم مجمل ما لديها من خبرات في هذا المجال ليستفيد منها حضور الملتقي من اهالي وقاطني كل مناطق المحافظة.

واتفق المجتمعون على القيام بزيارة ميدانية لمجمع كويت ماجيك عصر الأحد المقبل للبدء الفعلي في ترتيب الموقع المقترح لإقامة الملتقى والاعتماد النهائي لاحتياجات كل جهة للخروج بأفضل صورة ممكنة.

ويضم الملتقى في دورته الثانية نحو 25 جهة رسمية واهلية في مقدمتها وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة وبنك الدم المركزي ومعهد دسمان للسكري والحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» وجمعية المهندسين الزراعيين وجمعية القلب الكويتية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة والبيئة والزراعة، اضافة الى المزارع الكويتي يوسف الكريباني الذي سيقدم 5000 شتلة زراعية نادرة مجانا الى رواد الملتقى.