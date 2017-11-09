أعلنت مصادر أمنية تركية، اليوم الخميس، أن السلطات الأمنية التركية أوقفت 101 مشتبه بالانتماء إلى ما يسمى تنظيم الدولة (داعش) خلال عملية واسعة في عدة أحياء تابعة للعاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة (الاناضول) التركية عن المصادر قولها أن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية امن أنقرة نفذت صباح اليوم عملية واسعة على 250 نقطة في مركز المدينة وبلدات محيطة.

واضافت ان العملية الأمنية التي شارك فيها 1500 عنصر من الشرطة اسفرت عن توقيف 101 مشتبه من اصل 245 مشتبها صدرت بحقهم مذكرات توقيف.

وأوضحت المصادر ان الفرق المشاركة في العملية ضبطت خلال عملية التفتيش العديد من الاجهزة الرقمية والوثائق التي ترمز الى تنظيم (داعش) لم تكشف عن فحواها.ر