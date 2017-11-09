طلبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية بمشروع غرب عبدالله المبارك ودخلوا قرعة التوزيع، مراجعة المؤسسة - إدارة خدمة المواطن (المبنى الرئيسي) – وذلك ابتداءاً من يوم الخميس الموافق 9/11/2017 خلال الفترة المسائية من الساعة 2:30م وحتى 5:30م بمبنى المؤسسة لإستلام المخاطبات الخاصة في بلدية الكويت وبنك الائتمان للبدء بإجراءات تنفيذ قسائمهم مع إحضار المستندات التالية :

1. شهادة راتب تفصيلية حديثة للذي يعمل في القطاع الحكومي أما المتقاعد والذي لا يعمل فعليه إحضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل.

2. شهادة من التسجيل العقاري لـ (الزوج / الزوجة / الأبناء) حديثة موجهة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

3. شهادة حديثة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة (للمستفيدين من أولوية الإعاقة).

والأسماء التي أوردتها المؤسسة جاءت كالتالي:

الرقم الرقم المدنى الاسم رقم القطعة القطاع رقم قطعة البلدية رقم البلدية

282 274072801251 سعد محمد ضاوي النصافى 697 A 1 1

231 279062400924 عيسى عبدالله صالح الرشيدى 692 A 1 2

135 270060900801 احمد محمد فالح المطيري 691 A 1 3

357 276041500682 حمد حميدي حمود العازمي 689 A 1 4

373 270070200964 جاسم عبدالله جاسم الحمود 690 A 1 5

306 275070101133 بخيت سعد محمد الهتلاني 686 A 1 6

245 266021200288 عبدالرحمن راشد ابراهيم الغريب 684 A 1 7

254 275081100806 سعد مرزوق جمعان العازمى 682 A 1 8

255 267060500771 ناصر عبدالرحمن فاضل العازمى 680 A 1 9

46 271082900946 عبدالله حسن غلوم صالح 696 A 1 10

303 272102601025 مشعل ملحاق فليج المطيري 695 A 1 11

19 264121400309 صالح عبدالعزيز صالح الهملان 677 A 1 12

330 272030500574 فهد فيصل بندر الدويش 694 A 1 13

87 275022201316 عدنان صالح حمدان العدواني 676 A 1 14

13 273123000397 فايز سعود غنام العتيبي 675 A 1 15

348 264110100423 نافع هايف مسعد المطيري 693 A 1 16

198 265100300274 عبدالله مجبل سعيد شمعون العازمي 674 A 1 17

323 258042002141 حمد مدلج محمد المدلج 673 A 1 18

262 273012501041 زياد خالد عبدالمحسن عبدالله 672 A 1 19

300 270112600852 فهد بنيه عقاب فهد المطيري 678 A 1 20

210 275112500416 منصور سعود حمود الضعينه 671 A 1 21

149 272111100433 فهد علي قضاب المطيري 670 A 1 22

307 270112600879 سعود بنيه عقاب المطيري 679 A 1 23

100 278072801065 تركى راشد مانع الشبيعان 669 A 1 24

236 271070801078 عادل ابراهيم عبدالله الصنات 668 A 1 25

30 269032200674 مبارك مهدي علي الرشيدي 659 A 1 26

58 275020600858 عبدالله فيصل مسفر العتيبي 667 A 1 27

273 276120200725 مزيد راضى ساير الظفيرى 666 A 1 28

28 278070201066 كميخ ناصر كميخ الهاجرى 533 A 1 29

246 276080200789 مطلق حميدي مطلق السند 665 A 1 30

211 273100801116 سلطان ناصر كميخ الهاجرى 664 A 1 31

32 276081800946 محمد جابر سالم دغش 663 A 1 32

166 268051300676 خالد بشير عنبر سلمان 532 A 1 33

83 268041800618 عدنان عبدالحميد جواد فرج 662 A 1 34

235 272120100697 شاعف صالح فرحان العنزى 661 A 1 35

165 272051000376 ايهاب احمد السيد علي 523 A 1 36

156 263120501402 جمال محمد عثمان حيدر 660 A 1 37

336 273090100446 فواز محمد رجا الرشيدي 522 A 1 38

230 267081400235 علي سعود عيسى العتيبى 524 A 1 39

288 278120701457 جابر غريب ناصر علي 525 A 1 40

367 271030100517 عبدالله محمد عباس دوخي 516 A 1 41

188 271101900125 محمد يعقوب محمد احمد الفهد 526 A 1 42

70 272022600954 خالد فالح سعد الرشيدي 514 A 1 43

283 280020501274 فهيد علوش نفل العجمى 546 A 1 44

35 277022101031 سعد عبدالله حمد جدعان 511 A 1 45

237 270050301143 مشعل سعد محمد العراده 545 A 1 46

59 269102300321 فاضل عبدالله عباس حسين 544 A 1 47

82 278070401148 ابراهيم فلاح سعد الاصفر 512 A 1 48

25 274033001112 سعود مبارك شافي العجمي 543 A 1 49

206 276022800372 مبارك حجى مجبل الرشيدى 542 A 1 50

284 276052900542 مهدي محارب عواض الديحاني 527 A 1 51

136 277011400976 يوسف عبيد موسم صياف الديحاني 541 A 1 52

147 272060100459 خلف دعيج خلف الفهد 540 A 1 53

162 273052600589 حمود محمد ارشيد القفيدى الكعمي 528 A 1 54

383 272071800629 عبدالله سليمان فرحان الرشيدي 539 A 1 55

57 258110303115 محيسن فهيد حمد العجمى 538 A 1 56

72 274031300856 بندر محمد بندر الخالدي 537 A 1 57

48 273120501014 فهيد طامى صويان الهاجرى 529 A 1 58

360 262102300012 سعد سيف سعد عبدالعزيز المشعل 536 A 1 59

93 268112900908 عبدالله عبدالرزاق عبدالله السجارى 530 A 1 60

127 270121800194 طلال خليل ابراهيم القاسم 535 A 1 61

159 267113000229 جاسم محمد عبدالله الدعي 531 A 1 62

34 273040701163 احمد حنيف حمد المطيري 534 A 1 63

118 276012200058 خالد عبدالهادي علي الفيلكاوي 658 A 1 64

86 266050900275 باسم علي جاسم الصباغه 681 A 1 65

294 274030800541 عبدالكريم ماطر خلف الظفيري 657 A 1 66

15 273061800902 عادل شليوي عوده العنزي 683 A 1 67

209 274012200948 سعد ماجد عجاب العتيبى 656 A 1 68

130 277012800592 بدر ناصر مصلح المطيري 685 A 1 69

279 266021300916 مرضي مطلق سلمان الشبو 655 A 1 70

225 273013000097 رائد بدر ناصر الوهيب 687 A 1 71

244 275120900962 نايف غازى نومان الحربى 654 A 1 72

126 273120900023 طلال احمد محمود الفودري 688 A 1 73

81 274121300788 سلطان غلاب عوض جالى 653 A 1 74

298 271082000972 محمد فوزان طالب العجمى 510 A 1 75

331 275042901053 يحيى خالد سلطان المطيري 509 A 1 76

90 274061100468 عبدالرحمن تميم عبدالهادى الدوسرى 508 A 1 77

318 273081400447 ابراهيم محمد اسماعيل فيلكاوي 507 A 1 78

296 276010100635 راشد عبدالله جاسم النويشير 513 A 1 79

75 275051700755 مطلق شارع جندل المطيري 521 A 1 80

261 265092900797 حمد سليمان خالد سليمان المطوع 515 A 1 81

108 277052500818 عبدالله غازى سميليل المطيرى 520 A 1 82

134 269060900416 نواف عبدالله عبدالهادي الحربي 519 A 1 83

154 272093000489 حسين فراج عبيد فراج 506 A 1 84

322 275091700805 محمد لاحم مرزوق محمد 518 A 1 85

168 274122601136 يوسف خلف ظاهر الحربي 517 A 1 86

144 272111001021 مرزوق فهد راشد المطيرى 505 A 1 87

5 273111000058 يوسف محمد يوسف العمر 501 A 1 88

142 272120800503 خالد فهد صنيتان المطيرى 500 A 1 89

193 269031400068 وليد محمد خلف النعيمي 502 A 1 90

269 274091001129 محمد صقر مناور الرشيدى 503 A 1 91

182 278111000608 عايد سويد مرعى المطرفي العنزي 496 A 1 92

10 270032800387 رياض امان جوهر سعيد 504 A 1 93

150 275071100642 وليد عبيدالله رابح الرشيدي 494 A 1 94

52 273122900414 فهد مروى خلف المطيرى 492 A 1 95

120 273060700686 متعب نايف متروك المطيري 490 A 1 96

129 277012900657 منصور عبيد حجى الرشيدى 488 A 1 97

204 273101500024 طارق بدر ابراهيم عبدالسلام 487 A 1 98

174 273120201003 مشعل سعود دلاج العيبانى 486 A 1 99

363 271071300689 غانم رشيد مرزوق الرشيدي 485 A 1 100

146 275112300916 صالح جابر حسون العنزى 489 A 1 101

36 270111300444 محمود عبدالهادي عماش الحربي 484 A 1 102

332 274070800845 محمد حمد محسن المري 483 A 1 103

248 275081300971 يوسف عبدالله هيكل العنزى 480 A 1 104

103 269052400876 جمال ناصر عبدالله العدواني 482 A 1 105

114 275052100946 فراس عبدالهادي مرزوق العواد 479 A 1 106

91 275091300756 سليمان حويان متلع الديحاني 481 A 1 107

102 272040300461 متعب معيض فراج العتيبى 476 A 1 108

128 276110500679 احمد ابراهيم محمد رضا علي اكبر 475 A 1 109

266 263030700176 جمال مبارك عبدالهادي المليفي النصافي 477 A 1 110

65 280021000746 يوسف ضيف الله عبدالله ضيف الله 478 A 1 111

115 274051200596 مرشد ارشيد القفيدي الرشيدي 491 A 1 112

96 275031000698 محمد فراج عبيد فراج 493 A 1 113

39 267070400707 فالح عيد عبدالله العويهان العنزي 495 A 1 114

317 280031000942 براك مصبح براك حماد 497 A 1 115

61 270122700056 جابر حسن عبدالله بوصخر 499 A 1 116

313 272110100597 فيحان رمثان محده فراج 498 A 1 117

88 272070300737 مبارك سالم مبارك الخرينج 363 A 1 118

160 277071700719 خليفه علي سويدان العنزي 380 A 1 119

219 276022600872 فيصل فراج محمد وسمي الدوسري 379 A 1 120

381 271072700537 حسن محمود احمد ماه كريم 378 A 1 121

98 268031701026 جاسم يوسف محارب المحارب 365 A 1 122

196 273072500913 سعود عبدالعزيز علي حيدر مراد 377 A 1 123

138 276062700624 عبدالله فهد برد العنزي 367 A 1 124

63 274031400806 خالد عبدالله ليلى المطيرى 376 A 1 125

358 269112100868 عبدالله فهد جخير الدوسرى 369 A 1 126

213 276111800032 احمد مناور سارى الرشيدي 375 A 1 127

12 271011900359 ناصر مهدى عبدالله القلاف 371 A 1 128

14 270061800781 نشمي تركي شريد المطيري 362 A 1 129

199 275030400198 فايز حسين سعود الصواغ 361 A 1 130

280 264112101905 ياسر نصار جراد مبارك 364 A 1 131

170 274020101253 خالد مظهور محمد رباح علي الحربي 360 A 1 132

122 271052000875 ناصر عبدالله بانى العدوانى 359 A 1 133

272 270051500929 فلاح ضاري جمعان المطيري 358 A 1 134

187 259070500652 محمد نايف محمد الظفيري 366 A 1 135

37 275122500444 مبارك مطلق سعد شيتان 357 A 1 136

270 276031300636 محمد فهد سليم الديحاني 368 A 1 137

116 269091200914 محمد عبدالله محمد عويهان 356 A 1 138

342 273010300959 مساعد فدعوس علي المطيرى 370 A 1 139

304 273043000506 رائد كاظم محمد جمشير علي 355 A 1 140

233 269091500407 منصور سليمان حسين دشتي 354 A 1 141

195 269122400653 غازي محسن هلال العتيبي 353 A 1 142

74 276040200717 عبدالمحسن عبدالله سلمان العصيمى 352 A 1 143

372 269100501162 سلطان خالد سلطان المطيري 372 A 1 144

297 276112501093 فرج على فرج المطيرى 351 A 1 145

320 274090900587 عيسى فاهد عيسى المطيرى 373 A 1 146

163 271020600913 برجس عايض برجس الهاجرى 350 A 1 147

359 275020401154 بندر عيسى ليلى المطيرى 349 A 1 148

239 275111000444 غنيم شلهوب متعب شافي المطيري 348 A 1 149

22 273021200726 صياح شامان صياح سميران 374 A 1 150

311 277011701285 ناصر خالد عقاب المطيري 347 A 1 151

333 273110200496 فهد نايف عبدالله الحربى 346 A 1 152

377 270121200375 مبارك مطلق شطي العرافه 341 A 1 153

121 275071600911 ناصر معجون احمد العنزى 345 A 1 154

62 277021801351 طلال سعود علي حباب الرشيدي 344 A 1 155

355 264111800325 فهيد عايد محمد العازمى 323 A 1 156

229 273092901183 شافى فهيد محمد العجمى 343 A 1 157

143 276090501235 عبدالله عوض راشد العجمى 342 A 1 158

214 270121100518 علي حسين شمروخ المطيرى 322 A 1 159

325 275050501279 فيصل محمد علي الحربي 321 A 1 160

84 271062100044 علي عيسى ابراهيم الراشد 320 A 1 161

111 275121700794 نايف عويض ناصر العازمي 324 A 1 162

281 271092800789 خالد فهيد عبدالهادي فهد العجمي 319 A 1 163

186 275011701155 مشعل هاني جاسم الجميعي 326 A 1 164

314 269011200448 محمد علي رمضان بوشهري 318 A 1 165

369 264102000684 خالد عمير طبلان الرشيدي 328 A 1 166

137 276053000941 حمود خالد عريفيج العازمى 317 A 1 167

268 265022000515 عبدالعزيز علي محمد الصفار 330 A 1 168

215 271120500493 حامد دغيم المحيش الرشيدى 316 A 1 169

319 273050100732 خالد ناصر صنت الغضوري 315 A 1 170

47 263100202018 راشد محمد راشد المرى 332 A 1 171

79 276050500676 مطلق محمد مطلق عامر المحيش الرشيدي 333 A 1 172

257 282090600875 هاني علي السباعي جاب الله ووالدته 334 A 1 173

202 270101100932 فهد سالم شافي العجمى 335 A 1 174

112 271081301116 على عبدالله حسن على 336 A 1 175

3 271051900505 فواز حمود دمخ المطيرى 337 A 1 176

370 274020700918 طارق محمد يوسف المسلم 331 A 1 177

97 272062700335 حسن علي سهيل الزنكي 338 A 1 178

33 270101900796 محمد حميد مجباس الشمري 329 A 1 179

68 273110601193 نواف حمدان علي فجحان 339 A 1 180

220 274092500309 جابر جاسم محمد كمال 327 A 1 181

45 269050101274 احمد حمد محمد العنزي 340 A 1 182

208 272111700439 فهد عوض حمدان الهلفى 325 A 1 183

153 274050200703 عبدالهادي مخلد سلطان المطيري 381 A 1 184

178 277103001008 عبداللطيف فرحان سعد سودان 412 A 1 185

274 275070701147 زايد محمد عامر الهاجرى 411 A 1 186

341 266080301249 عدنان عبدالرزاق سعدون الهندال 399 A 1 187

24 265103100745 راشد عايض عبدالله الثويمر 410 A 1 188

169 274052000764 فهد عبد العالي سهيل الرشيدى 400 A 1 189

212 274090200935 خالد محسن هندي العنزي 409 A 1 190

8 276011001348 فيصل غنيم مطيران فنيجل السعيدي 401 A 1 191

80 272102800622 فواز سبيل عتيق المطيرى 408 A 1 192

167 276020100583 سعود شباب غريب السعيدى 402 A 1 193

49 265102607835 تركي صلال مطلق المطيري 407 A 1 194

85 279051200775 صادق حسن يوسف حسن 403 A 1 195

217 270011100541 عبدالله نداء رشيد المطيري 406 A 1 196

368 276111200686 جميل على مترج الرشيدى 382 A 1 197

312 272021900672 جابر جاسم فيحان ضيدان الشمري 383 A 1 198

17 273033000094 عبدالله سعود عبدالله السميري 398 A 1 199

302 269031500894 منذر احمد محمد عبدالله الجلاهمه 384 A 1 200

139 275042800615 نواف لافى جبر الديحانى 385 A 1 201

44 273112101029 ضيدان مجعد عيد المطيري 386 A 1 202

203 276100600844 بدر محمد خصيوى العتيبي 387 A 1 203

31 274012000401 ناصر بدر حامد الشلاحي 397 A 1 204

158 272092001199 بدر محمد علي الحداد 388 A 1 205

133 271031100543 مانع محمد مانع جديع المطيري 396 A 1 206

18 275071201195 محمد سالم مطلق بن مطلق 389 A 1 207

293 266052400661 فهاد عصيدان فهاد محمد العجمي 395 A 1 208

256 273050701124 فيصل فلاح محمد الدلك 390 A 1 209

64 268111801051 عباس محمد علي حياه 394 A 1 210

95 272081400864 محمد مخلد سعود المطيري 391 A 1 211

40 272091900686 راشد هايف ماجد العدوانى 392 A 1 212

205 277061300682 طلال معلث عوض الرشيدى 393 A 1 213

152 272050601129 سالم بطاح سعد الرشيدي 404 A 1 214

53 276053000386 عواد مزعل عشوي الظفيري 405 A 1 215

191 274021500539 مشاري مبارك محمد الرشيدي 431 A 1 216

26 281122901337 احمد غازى منيع الله الرشيدى 432 A 1 217

347 270021800592 حمد مناور مبارك مناور الجسار 443 A 1 218

252 273011301187 مطلق الحميدي غميض المطيري 413 A 1 219

216 277091000672 عوض ناصر عوض غنيم العازمي 444 A 1 220

344 273020800295 اسماعيل درويش غلوم محمد حسن 465 A 1 221

148 270031200646 منصور علي عبدالله التويس 466 A 1 222

228 276102400686 جابر على صالح مليس 467 A 1 223

161 273071500698 احمد نورى عبيد علي 561 A 1 224

240 274070901064 بدر محمد علي الخالدي 562 A 1 225

67 272093000577 طلال صالح سويلم العنزى 573 A 1 226

177 273071100926 محمد عبيد سويد العجمي 574 A 1 227

119 274052000377 ميثم احمد عباس باقر 575 A 1 228

117 273101600594 محمد سويرى عبدالله العجمى 572 A 1 229

176 274101400458 فارس سعد عيد العتيبي 576 A 1 230

345 277121301338 خالد غانم جاسم العتيبي 571 A 1 231

234 272121700352 حامد محمد عبدالله علي 570 A 1 232

351 275040400845 سعد غريد سعوي البذالي 569 A 1 233

380 273080100821 غنام غانم غنام الشمري 577 A 1 234

207 261053000974 وليد سعد على الدبوس 579 A 1 235

27 277082901241 حسن عبدالكريم حسن شمس الدين 547 A 1 236

251 270092200236 يعقوب اسحق محمود اسماعيل 548 A 1 237

308 261052200288 بدر مبارك ناصر المضاحكه 578 A 1 238

6 274032301009 عبدالرحمن فراج دخيل العوام 549 A 1 239

106 272122500758 عادل عوض خميس العنزي 550 A 1 240

349 272050601081 بدر غريد سعوي البذالي 551 A 1 241

172 278041300591 علي محمد فهد مخلف الجمهور 568 A 1 242

222 261090600063 خالد حمد احمد الحداد 552 A 1 243

326 269081600068 خالد ماجد سلطان بورسلي 553 A 1 244

379 272050500387 خالد سالم عبدالله العدواني 554 A 1 245

140 273061401119 عبدالرحمن جاسم محمد الشيخ 555 A 1 246

55 269081900415 نايف علي صقر شتيان المطيري 556 A 1 247

197 266032800115 عدنان محمد نوري بكر 567 A 1 248

334 273090700994 فواز مفرح فالح الرشيدي 557 A 1 249

141 273101700886 احمد دعيج خلف العنيزي 566 A 1 250

335 270030301074 عمر ردن راكان المطيري 558 A 1 251

258 277062501339 احمد صخي مدعج الديحاني 565 A 1 252

54 270042700195 صلاح عبدالله عيسى سلمان العطار 559 A 1 253

287 267041200116 بدر سعود عبدالله العنبري 564 A 1 254

353 274080300756 سعد عبيد سلمان الرشيدي 560 A 1 255

346 272111501149 مرزوق سند الغيان المطيري 563 A 1 256

218 277051200645 صالح براك منصور بذال الرشيدي 468 A 1 257

4 268011900562 سالم يوسف احمد داود 464 A 1 258

23 274012300527 مفرح شريد جاعد المطيري 469 A 1 259

316 274101900866 عبدالله جارالله ماجد الجرمان المطيري 462 A 1 260

164 276012200816 هلال غلب بركات المطيرى 470 A 1 261

66 269100601032 فريح عبدالرحمن فيحان العنزي 460 A 1 262

382 276051000921 احمد عبدالله الهيب العدوانى 471 A 1 263

265 275111200999 جابر علي بدر ضيف جفين العنزي 458 A 1 264

194 270100700936 حمد ارشيد القفيدي الكعمي 472 A 1 265

267 277010600618 بندر هلال متلع غالب الديحاني 473 A 1 266

16 277121501364 زيد هزاع مزيد المطيري 474 A 1 267

157 272120900539 طليحان هزاع منديل الديحانى 454 A 1 268

89 273032600362 خالد فهد خالد النامى 456 A 1 269

289 275081400884 طلال فواز محمد العنزي 453 A 1 270

76 278052700494 علي غنام مضحى ملهاب 452 A 1 271

224 274031100512 محمد عوض مثقال المطيري 455 A 1 272

155 279080801318 مبارك عايض عايد العازمي 451 A 1 273

366 277061301191 عبدالعزيز عبدالله دويله الدويله 450 A 1 274

350 266060700445 هادي حسين هادي العجمي 449 A 1 275

9 275092501007 محمد عذافه عبيد الشمري 448 A 1 276

200 263102200104 عيسى عبدالرحمن على احمد 457 A 1 277

110 279062301192 محمد هادي مبارك السبيعي 447 A 1 278

259 275010700927 علي وليد يعقوب الغريب 459 A 1 279

328 273022000953 هاني عبدالرسول مطر رجب 446 A 1 280

131 271061400432 فيصل حسين عبدالله الصايغ 461 A 1 281

271 275120300684 عيسى عبدالله غلوم محمد 445 A 1 282

56 271012100812 محمد احمد عبدالله الانصاري 463 A 1 283

327 275091500686 خالد فهيد معيض المطيري 414 A 1 284

192 272073000705 جبر مسفر ثاري الرشيدي 442 A 1 285

378 276011200849 ابراهيم هذيل نافع الرشيدى 415 A 1 286

113 277090600481 طلال عبيدالله عبدالله رشود الرشيدي 441 A 1 287

180 277090800985 فواز منصور عيد الكريباني 416 A 1 288

2 269013100811 احمد فلاح حمود الشبعان 440 A 1 289

337 274083000847 ناصر سالم مرضي المطيري 417 A 1 290

92 269070400239 احمد عباس عبدالله الدرباس 439 A 1 291

184 270080400521 طلال رخيص خلف المهمل 418 A 1 292

356 274071201051 عبدالله مسلم عبدالله تركي الرشيدي 419 A 1 293

275 266111100432 فاضل عباس علي السلطان 420 A 1 294

173 269073000011 عدنان سليمان عبدالله الاحمد 421 A 1 295

132 268112001136 مرزوق محمد مجرن المطيري 438 A 1 296

305 272121201115 فارس رحيل فلاح الرشيدي 422 A 1 297

376 270061300269 عتيج جمعان سالم العازمي 423 A 1 298

250 271121900923 سعد عبدالرحمن مطلق العتيبى 437 A 1 299

329 275062300386 علي نصار علي الزعبي 424 A 1 300

20 275071900658 جلال سالم وسمي الفضلى 425 A 1 301

29 273020100459 فهد سعد فريج المطيري 426 A 1 302

109 274071400755 نبيل محمد سعد العازمي 427 A 1 303

94 266041600449 محمد فالح متعب البصمان 436 A 1 304

253 277062201221 شافي حمد جدوع العدواني 428 A 1 305

340 275080600024 اسامه جاسم احمد الاستاذ 435 A 1 306

286 270041600037 مجيد خليفه سيد محمد القلاف 429 A 1 307

227 275081700617 خالد محماس على محماس 434 A 1 308

183 273012200548 خلف مروى خلف المطيرى 430 A 1 309

179 278120801351 خالد محمد معيتش المطيري 433 A 1 310

321 273100700614 عايض عبدالله عوض عاتق الرشيدي 590 A 1 311

295 265071700788 فرحان حمد محمد فرحان العنزي 589 A 1 312

77 278032401315 فيصل عبدالله حمد جدعان 588 A 1 313

243 275020800761 احمد عماش حجي الرشيدي 587 A 1 314

101 271102200841 احمد سليمان برجس الجبر 580 A 1 315

189 275101301155 محمد ناصر على محمد العجمى 586 A 1 316

374 267121701551 اسامه مشاري محمد الخشرم 585 A 1 317

125 270011300201 احمد خالد محمد الحمدان 581 A 1 318

123 269052700174 جابر عبدالرسول حسين العلي 584 A 1 319

42 274092300016 مشعل عبدالله ابراهيم الوهيبى 582 A 1 320

290 270041500837 هميجان مصلح هميجان العازمى 583 A 1 321

145 274120201104 علي عبدالله غلوم حسين علي 598 A 1 322

11 269081401018 ياسر احمد محمد مراد 599 A 1 323

278 276032500496 حمد حرفان حزام العازمى 600 A 1 324

299 276110901309 حمد نايف شعيب الفضلى 621 A 1 325

361 272050500707 سليمان عباس سليمان الدوسرى 622 A 1 326

43 270082600316 فهد مدلول عباس العنزي 640 A 1 327

50 275020800796 رشيد سعود سعد العازمى 641 A 1 328

310 277070600468 حسين حمود صنت عريبان الديحاني 642 A 1 329

175 267071100466 احمد علي محمد غلوم 643 A 1 330

21 275112700733 فهيد محمد ماجد السبيعي 639 A 1 331

276 279122801464 علي نوفل يالوس الخلف 644 A 1 332

171 274112001276 حمود غازى ضحوى العنزى 637 A 1 333

201 273071100715 يوسف هجاج قبلان وقيان 645 A 1 334

60 275052400877 ذعار براك صياح العتيبي 635 A 1 335

309 279061800707 ناصر خالد فهد البيدان 646 A 1 336

69 269092600071 ماجد عبدالله طامي الحبيليص المطيري 633 A 1 337

41 272113000831 احمد محمد غنام هايس المطيرى 647 A 1 338

324 274032600703 بدر فهد حسين المطيري 648 A 1 339

221 267121000421 شنيف عساف مناع الدوسري 649 A 1 340

354 281070601366 محمد عبدالله ناصر الرشيدى 650 A 1 341

107 273110601257 فهد سلطان بلال الخميس 631 A 1 342

315 270030101056 فهيد محمد فهد العجمي 651 A 1 343

238 264021502017 امين عبدالحسين بهروز حسن 652 A 1 344

124 274111100555 احمد محمد عبدالله فراج المطيري 629 A 1 345

99 275012601156 طلال محمد عبدالله الظفيري 628 A 1 346

185 271120101185 فالح سالم مطلق العنزي 627 A 1 347

247 270081400769 عادل محمد نافع الخليفه 630 A 1 348

223 277040101262 نايف شطيط عبيد خلف 626 A 1 349

190 279051501113 نايف فهد ناصر الزعبى 632 A 1 350

301 277042200643 فيصل زيد نزال عواد الصليلي 625 A 1 351

105 266061100441 خليفه غياض عبيد حيلان الدلماني 634 A 1 352

1 273123100435 فهد هانى محمد التقى 624 A 1 353

292 272121800927 محمد احمد حسن القلاف 636 A 1 354

73 274121901049 فيصل هادي سفاح الرشيدي 623 A 1 355

285 277121501401 تركي صعب رمضان العنزي 638 A 1 356

249 277010300113 نواف فيصل عبدالله العميرى 620 A 1 357

291 269052600595 يوسف عايد وحيد العنزى 602 A 1 358

151 275061501303 جمال عبدالوهاب علي المهيني 619 A 1 359

263 271020900043 محمد جاسم محمد السعيد 604 A 1 360

226 275010900021 عبداللطيف ابراهيم حسين العطار 618 A 1 361

181 273080601124 صلاح عبدالعزيز محمد عبدالرحمن 606 A 1 362

38 273060600482 علي سالم طعمه صالح الخالدي 617 A 1 363

277 274063001084 عبدالله عطيه عيد صغير 608 A 1 364

375 265032000017 سامى على عبدالله الجريوى 616 A 1 365

264 276121200866 احمد علي سعود المطرود 615 A 1 366

104 273011200044 داود عثمان داود الحنيف 614 A 1 367

7 274040601167 نواف مناور عماش محمد العتيبى 613 A 1 368

78 275020800622 سعد مطلق سالم العازمى 610 A 1 369

242 269010400077 رائد فيصل عبداللطيف الهولي 612 A 1 370

343 278071000063 مساعد مزيد حمد المزيد 611 A 1 371

260 272041800839 محمد نايف هزاع العتيبي 591 A 1 372

241 278022701306 ناصر علي ابراهيم الصايغ 592 A 1 373

364 275021100441 مشعل طليحان دحيلان الحربى 593 A 1 374

232 270062800521 جبر فلاح ناصر الرشيدي 609 A 1 375

362 272071500351 عبدالله عايض عبيد العتيبي 594 A 1 376

352 265121600209 عدنان علي عبدالله الهولي 607 A 1 377

365 270040201077 محمد عبدالله محمد المحيميد 595 A 1 378

338 276101100665 احمد مبارك محمد الرشيدي 605 A 1 379

371 273082701321 على خميس عوض العنزى 596 A 1 380

71 271072600528 ناصر عبيد فلاح العجمي 603 A 1 381

339 267010100868 عبيد سالم عبيد فهد 597 A 1 382

51 267042100301 محمد صالح احمد علي الرمضان 601 A 1 383