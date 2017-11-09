طلبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية بمشروع غرب عبدالله المبارك ودخلوا قرعة التوزيع، مراجعة المؤسسة - إدارة خدمة المواطن (المبنى الرئيسي) – وذلك ابتداءاً من يوم الخميس الموافق 9/11/2017 خلال الفترة المسائية من الساعة 2:30م وحتى 5:30م بمبنى المؤسسة لإستلام المخاطبات الخاصة في بلدية الكويت وبنك الائتمان للبدء بإجراءات تنفيذ قسائمهم مع إحضار المستندات التالية :
1. شهادة راتب تفصيلية حديثة للذي يعمل في القطاع الحكومي أما المتقاعد والذي لا يعمل فعليه إحضار شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل.
2. شهادة من التسجيل العقاري لـ (الزوج / الزوجة / الأبناء) حديثة موجهة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
3. شهادة حديثة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة (للمستفيدين من أولوية الإعاقة).
والأسماء التي أوردتها المؤسسة جاءت كالتالي:
الرقم الرقم المدنى الاسم رقم القطعة القطاع رقم قطعة البلدية رقم البلدية
282 274072801251 سعد محمد ضاوي النصافى 697 A 1 1
231 279062400924 عيسى عبدالله صالح الرشيدى 692 A 1 2
135 270060900801 احمد محمد فالح المطيري 691 A 1 3
357 276041500682 حمد حميدي حمود العازمي 689 A 1 4
373 270070200964 جاسم عبدالله جاسم الحمود 690 A 1 5
306 275070101133 بخيت سعد محمد الهتلاني 686 A 1 6
245 266021200288 عبدالرحمن راشد ابراهيم الغريب 684 A 1 7
254 275081100806 سعد مرزوق جمعان العازمى 682 A 1 8
255 267060500771 ناصر عبدالرحمن فاضل العازمى 680 A 1 9
46 271082900946 عبدالله حسن غلوم صالح 696 A 1 10
303 272102601025 مشعل ملحاق فليج المطيري 695 A 1 11
19 264121400309 صالح عبدالعزيز صالح الهملان 677 A 1 12
330 272030500574 فهد فيصل بندر الدويش 694 A 1 13
87 275022201316 عدنان صالح حمدان العدواني 676 A 1 14
13 273123000397 فايز سعود غنام العتيبي 675 A 1 15
348 264110100423 نافع هايف مسعد المطيري 693 A 1 16
198 265100300274 عبدالله مجبل سعيد شمعون العازمي 674 A 1 17
323 258042002141 حمد مدلج محمد المدلج 673 A 1 18
262 273012501041 زياد خالد عبدالمحسن عبدالله 672 A 1 19
300 270112600852 فهد بنيه عقاب فهد المطيري 678 A 1 20
210 275112500416 منصور سعود حمود الضعينه 671 A 1 21
149 272111100433 فهد علي قضاب المطيري 670 A 1 22
307 270112600879 سعود بنيه عقاب المطيري 679 A 1 23
100 278072801065 تركى راشد مانع الشبيعان 669 A 1 24
236 271070801078 عادل ابراهيم عبدالله الصنات 668 A 1 25
30 269032200674 مبارك مهدي علي الرشيدي 659 A 1 26
58 275020600858 عبدالله فيصل مسفر العتيبي 667 A 1 27
273 276120200725 مزيد راضى ساير الظفيرى 666 A 1 28
28 278070201066 كميخ ناصر كميخ الهاجرى 533 A 1 29
246 276080200789 مطلق حميدي مطلق السند 665 A 1 30
211 273100801116 سلطان ناصر كميخ الهاجرى 664 A 1 31
32 276081800946 محمد جابر سالم دغش 663 A 1 32
166 268051300676 خالد بشير عنبر سلمان 532 A 1 33
83 268041800618 عدنان عبدالحميد جواد فرج 662 A 1 34
235 272120100697 شاعف صالح فرحان العنزى 661 A 1 35
165 272051000376 ايهاب احمد السيد علي 523 A 1 36
156 263120501402 جمال محمد عثمان حيدر 660 A 1 37
336 273090100446 فواز محمد رجا الرشيدي 522 A 1 38
230 267081400235 علي سعود عيسى العتيبى 524 A 1 39
288 278120701457 جابر غريب ناصر علي 525 A 1 40
367 271030100517 عبدالله محمد عباس دوخي 516 A 1 41
188 271101900125 محمد يعقوب محمد احمد الفهد 526 A 1 42
70 272022600954 خالد فالح سعد الرشيدي 514 A 1 43
283 280020501274 فهيد علوش نفل العجمى 546 A 1 44
35 277022101031 سعد عبدالله حمد جدعان 511 A 1 45
237 270050301143 مشعل سعد محمد العراده 545 A 1 46
59 269102300321 فاضل عبدالله عباس حسين 544 A 1 47
82 278070401148 ابراهيم فلاح سعد الاصفر 512 A 1 48
25 274033001112 سعود مبارك شافي العجمي 543 A 1 49
206 276022800372 مبارك حجى مجبل الرشيدى 542 A 1 50
284 276052900542 مهدي محارب عواض الديحاني 527 A 1 51
136 277011400976 يوسف عبيد موسم صياف الديحاني 541 A 1 52
147 272060100459 خلف دعيج خلف الفهد 540 A 1 53
162 273052600589 حمود محمد ارشيد القفيدى الكعمي 528 A 1 54
383 272071800629 عبدالله سليمان فرحان الرشيدي 539 A 1 55
57 258110303115 محيسن فهيد حمد العجمى 538 A 1 56
72 274031300856 بندر محمد بندر الخالدي 537 A 1 57
48 273120501014 فهيد طامى صويان الهاجرى 529 A 1 58
360 262102300012 سعد سيف سعد عبدالعزيز المشعل 536 A 1 59
93 268112900908 عبدالله عبدالرزاق عبدالله السجارى 530 A 1 60
127 270121800194 طلال خليل ابراهيم القاسم 535 A 1 61
159 267113000229 جاسم محمد عبدالله الدعي 531 A 1 62
34 273040701163 احمد حنيف حمد المطيري 534 A 1 63
118 276012200058 خالد عبدالهادي علي الفيلكاوي 658 A 1 64
86 266050900275 باسم علي جاسم الصباغه 681 A 1 65
294 274030800541 عبدالكريم ماطر خلف الظفيري 657 A 1 66
15 273061800902 عادل شليوي عوده العنزي 683 A 1 67
209 274012200948 سعد ماجد عجاب العتيبى 656 A 1 68
130 277012800592 بدر ناصر مصلح المطيري 685 A 1 69
279 266021300916 مرضي مطلق سلمان الشبو 655 A 1 70
225 273013000097 رائد بدر ناصر الوهيب 687 A 1 71
244 275120900962 نايف غازى نومان الحربى 654 A 1 72
126 273120900023 طلال احمد محمود الفودري 688 A 1 73
81 274121300788 سلطان غلاب عوض جالى 653 A 1 74
298 271082000972 محمد فوزان طالب العجمى 510 A 1 75
331 275042901053 يحيى خالد سلطان المطيري 509 A 1 76
90 274061100468 عبدالرحمن تميم عبدالهادى الدوسرى 508 A 1 77
318 273081400447 ابراهيم محمد اسماعيل فيلكاوي 507 A 1 78
296 276010100635 راشد عبدالله جاسم النويشير 513 A 1 79
75 275051700755 مطلق شارع جندل المطيري 521 A 1 80
261 265092900797 حمد سليمان خالد سليمان المطوع 515 A 1 81
108 277052500818 عبدالله غازى سميليل المطيرى 520 A 1 82
134 269060900416 نواف عبدالله عبدالهادي الحربي 519 A 1 83
154 272093000489 حسين فراج عبيد فراج 506 A 1 84
322 275091700805 محمد لاحم مرزوق محمد 518 A 1 85
168 274122601136 يوسف خلف ظاهر الحربي 517 A 1 86
144 272111001021 مرزوق فهد راشد المطيرى 505 A 1 87
5 273111000058 يوسف محمد يوسف العمر 501 A 1 88
142 272120800503 خالد فهد صنيتان المطيرى 500 A 1 89
193 269031400068 وليد محمد خلف النعيمي 502 A 1 90
269 274091001129 محمد صقر مناور الرشيدى 503 A 1 91
182 278111000608 عايد سويد مرعى المطرفي العنزي 496 A 1 92
10 270032800387 رياض امان جوهر سعيد 504 A 1 93
150 275071100642 وليد عبيدالله رابح الرشيدي 494 A 1 94
52 273122900414 فهد مروى خلف المطيرى 492 A 1 95
120 273060700686 متعب نايف متروك المطيري 490 A 1 96
129 277012900657 منصور عبيد حجى الرشيدى 488 A 1 97
204 273101500024 طارق بدر ابراهيم عبدالسلام 487 A 1 98
174 273120201003 مشعل سعود دلاج العيبانى 486 A 1 99
363 271071300689 غانم رشيد مرزوق الرشيدي 485 A 1 100
146 275112300916 صالح جابر حسون العنزى 489 A 1 101
36 270111300444 محمود عبدالهادي عماش الحربي 484 A 1 102
332 274070800845 محمد حمد محسن المري 483 A 1 103
248 275081300971 يوسف عبدالله هيكل العنزى 480 A 1 104
103 269052400876 جمال ناصر عبدالله العدواني 482 A 1 105
114 275052100946 فراس عبدالهادي مرزوق العواد 479 A 1 106
91 275091300756 سليمان حويان متلع الديحاني 481 A 1 107
102 272040300461 متعب معيض فراج العتيبى 476 A 1 108
128 276110500679 احمد ابراهيم محمد رضا علي اكبر 475 A 1 109
266 263030700176 جمال مبارك عبدالهادي المليفي النصافي 477 A 1 110
65 280021000746 يوسف ضيف الله عبدالله ضيف الله 478 A 1 111
115 274051200596 مرشد ارشيد القفيدي الرشيدي 491 A 1 112
96 275031000698 محمد فراج عبيد فراج 493 A 1 113
39 267070400707 فالح عيد عبدالله العويهان العنزي 495 A 1 114
317 280031000942 براك مصبح براك حماد 497 A 1 115
61 270122700056 جابر حسن عبدالله بوصخر 499 A 1 116
313 272110100597 فيحان رمثان محده فراج 498 A 1 117
88 272070300737 مبارك سالم مبارك الخرينج 363 A 1 118
160 277071700719 خليفه علي سويدان العنزي 380 A 1 119
219 276022600872 فيصل فراج محمد وسمي الدوسري 379 A 1 120
381 271072700537 حسن محمود احمد ماه كريم 378 A 1 121
98 268031701026 جاسم يوسف محارب المحارب 365 A 1 122
196 273072500913 سعود عبدالعزيز علي حيدر مراد 377 A 1 123
138 276062700624 عبدالله فهد برد العنزي 367 A 1 124
63 274031400806 خالد عبدالله ليلى المطيرى 376 A 1 125
358 269112100868 عبدالله فهد جخير الدوسرى 369 A 1 126
213 276111800032 احمد مناور سارى الرشيدي 375 A 1 127
12 271011900359 ناصر مهدى عبدالله القلاف 371 A 1 128
14 270061800781 نشمي تركي شريد المطيري 362 A 1 129
199 275030400198 فايز حسين سعود الصواغ 361 A 1 130
280 264112101905 ياسر نصار جراد مبارك 364 A 1 131
170 274020101253 خالد مظهور محمد رباح علي الحربي 360 A 1 132
122 271052000875 ناصر عبدالله بانى العدوانى 359 A 1 133
272 270051500929 فلاح ضاري جمعان المطيري 358 A 1 134
187 259070500652 محمد نايف محمد الظفيري 366 A 1 135
37 275122500444 مبارك مطلق سعد شيتان 357 A 1 136
270 276031300636 محمد فهد سليم الديحاني 368 A 1 137
116 269091200914 محمد عبدالله محمد عويهان 356 A 1 138
342 273010300959 مساعد فدعوس علي المطيرى 370 A 1 139
304 273043000506 رائد كاظم محمد جمشير علي 355 A 1 140
233 269091500407 منصور سليمان حسين دشتي 354 A 1 141
195 269122400653 غازي محسن هلال العتيبي 353 A 1 142
74 276040200717 عبدالمحسن عبدالله سلمان العصيمى 352 A 1 143
372 269100501162 سلطان خالد سلطان المطيري 372 A 1 144
297 276112501093 فرج على فرج المطيرى 351 A 1 145
320 274090900587 عيسى فاهد عيسى المطيرى 373 A 1 146
163 271020600913 برجس عايض برجس الهاجرى 350 A 1 147
359 275020401154 بندر عيسى ليلى المطيرى 349 A 1 148
239 275111000444 غنيم شلهوب متعب شافي المطيري 348 A 1 149
22 273021200726 صياح شامان صياح سميران 374 A 1 150
311 277011701285 ناصر خالد عقاب المطيري 347 A 1 151
333 273110200496 فهد نايف عبدالله الحربى 346 A 1 152
377 270121200375 مبارك مطلق شطي العرافه 341 A 1 153
121 275071600911 ناصر معجون احمد العنزى 345 A 1 154
62 277021801351 طلال سعود علي حباب الرشيدي 344 A 1 155
355 264111800325 فهيد عايد محمد العازمى 323 A 1 156
229 273092901183 شافى فهيد محمد العجمى 343 A 1 157
143 276090501235 عبدالله عوض راشد العجمى 342 A 1 158
214 270121100518 علي حسين شمروخ المطيرى 322 A 1 159
325 275050501279 فيصل محمد علي الحربي 321 A 1 160
84 271062100044 علي عيسى ابراهيم الراشد 320 A 1 161
111 275121700794 نايف عويض ناصر العازمي 324 A 1 162
281 271092800789 خالد فهيد عبدالهادي فهد العجمي 319 A 1 163
186 275011701155 مشعل هاني جاسم الجميعي 326 A 1 164
314 269011200448 محمد علي رمضان بوشهري 318 A 1 165
369 264102000684 خالد عمير طبلان الرشيدي 328 A 1 166
137 276053000941 حمود خالد عريفيج العازمى 317 A 1 167
268 265022000515 عبدالعزيز علي محمد الصفار 330 A 1 168
215 271120500493 حامد دغيم المحيش الرشيدى 316 A 1 169
319 273050100732 خالد ناصر صنت الغضوري 315 A 1 170
47 263100202018 راشد محمد راشد المرى 332 A 1 171
79 276050500676 مطلق محمد مطلق عامر المحيش الرشيدي 333 A 1 172
257 282090600875 هاني علي السباعي جاب الله ووالدته 334 A 1 173
202 270101100932 فهد سالم شافي العجمى 335 A 1 174
112 271081301116 على عبدالله حسن على 336 A 1 175
3 271051900505 فواز حمود دمخ المطيرى 337 A 1 176
370 274020700918 طارق محمد يوسف المسلم 331 A 1 177
97 272062700335 حسن علي سهيل الزنكي 338 A 1 178
33 270101900796 محمد حميد مجباس الشمري 329 A 1 179
68 273110601193 نواف حمدان علي فجحان 339 A 1 180
220 274092500309 جابر جاسم محمد كمال 327 A 1 181
45 269050101274 احمد حمد محمد العنزي 340 A 1 182
208 272111700439 فهد عوض حمدان الهلفى 325 A 1 183
153 274050200703 عبدالهادي مخلد سلطان المطيري 381 A 1 184
178 277103001008 عبداللطيف فرحان سعد سودان 412 A 1 185
274 275070701147 زايد محمد عامر الهاجرى 411 A 1 186
341 266080301249 عدنان عبدالرزاق سعدون الهندال 399 A 1 187
24 265103100745 راشد عايض عبدالله الثويمر 410 A 1 188
169 274052000764 فهد عبد العالي سهيل الرشيدى 400 A 1 189
212 274090200935 خالد محسن هندي العنزي 409 A 1 190
8 276011001348 فيصل غنيم مطيران فنيجل السعيدي 401 A 1 191
80 272102800622 فواز سبيل عتيق المطيرى 408 A 1 192
167 276020100583 سعود شباب غريب السعيدى 402 A 1 193
49 265102607835 تركي صلال مطلق المطيري 407 A 1 194
85 279051200775 صادق حسن يوسف حسن 403 A 1 195
217 270011100541 عبدالله نداء رشيد المطيري 406 A 1 196
368 276111200686 جميل على مترج الرشيدى 382 A 1 197
312 272021900672 جابر جاسم فيحان ضيدان الشمري 383 A 1 198
17 273033000094 عبدالله سعود عبدالله السميري 398 A 1 199
302 269031500894 منذر احمد محمد عبدالله الجلاهمه 384 A 1 200
139 275042800615 نواف لافى جبر الديحانى 385 A 1 201
44 273112101029 ضيدان مجعد عيد المطيري 386 A 1 202
203 276100600844 بدر محمد خصيوى العتيبي 387 A 1 203
31 274012000401 ناصر بدر حامد الشلاحي 397 A 1 204
158 272092001199 بدر محمد علي الحداد 388 A 1 205
133 271031100543 مانع محمد مانع جديع المطيري 396 A 1 206
18 275071201195 محمد سالم مطلق بن مطلق 389 A 1 207
293 266052400661 فهاد عصيدان فهاد محمد العجمي 395 A 1 208
256 273050701124 فيصل فلاح محمد الدلك 390 A 1 209
64 268111801051 عباس محمد علي حياه 394 A 1 210
95 272081400864 محمد مخلد سعود المطيري 391 A 1 211
40 272091900686 راشد هايف ماجد العدوانى 392 A 1 212
205 277061300682 طلال معلث عوض الرشيدى 393 A 1 213
152 272050601129 سالم بطاح سعد الرشيدي 404 A 1 214
53 276053000386 عواد مزعل عشوي الظفيري 405 A 1 215
191 274021500539 مشاري مبارك محمد الرشيدي 431 A 1 216
26 281122901337 احمد غازى منيع الله الرشيدى 432 A 1 217
347 270021800592 حمد مناور مبارك مناور الجسار 443 A 1 218
252 273011301187 مطلق الحميدي غميض المطيري 413 A 1 219
216 277091000672 عوض ناصر عوض غنيم العازمي 444 A 1 220
344 273020800295 اسماعيل درويش غلوم محمد حسن 465 A 1 221
148 270031200646 منصور علي عبدالله التويس 466 A 1 222
228 276102400686 جابر على صالح مليس 467 A 1 223
161 273071500698 احمد نورى عبيد علي 561 A 1 224
240 274070901064 بدر محمد علي الخالدي 562 A 1 225
67 272093000577 طلال صالح سويلم العنزى 573 A 1 226
177 273071100926 محمد عبيد سويد العجمي 574 A 1 227
119 274052000377 ميثم احمد عباس باقر 575 A 1 228
117 273101600594 محمد سويرى عبدالله العجمى 572 A 1 229
176 274101400458 فارس سعد عيد العتيبي 576 A 1 230
345 277121301338 خالد غانم جاسم العتيبي 571 A 1 231
234 272121700352 حامد محمد عبدالله علي 570 A 1 232
351 275040400845 سعد غريد سعوي البذالي 569 A 1 233
380 273080100821 غنام غانم غنام الشمري 577 A 1 234
207 261053000974 وليد سعد على الدبوس 579 A 1 235
27 277082901241 حسن عبدالكريم حسن شمس الدين 547 A 1 236
251 270092200236 يعقوب اسحق محمود اسماعيل 548 A 1 237
308 261052200288 بدر مبارك ناصر المضاحكه 578 A 1 238
6 274032301009 عبدالرحمن فراج دخيل العوام 549 A 1 239
106 272122500758 عادل عوض خميس العنزي 550 A 1 240
349 272050601081 بدر غريد سعوي البذالي 551 A 1 241
172 278041300591 علي محمد فهد مخلف الجمهور 568 A 1 242
222 261090600063 خالد حمد احمد الحداد 552 A 1 243
326 269081600068 خالد ماجد سلطان بورسلي 553 A 1 244
379 272050500387 خالد سالم عبدالله العدواني 554 A 1 245
140 273061401119 عبدالرحمن جاسم محمد الشيخ 555 A 1 246
55 269081900415 نايف علي صقر شتيان المطيري 556 A 1 247
197 266032800115 عدنان محمد نوري بكر 567 A 1 248
334 273090700994 فواز مفرح فالح الرشيدي 557 A 1 249
141 273101700886 احمد دعيج خلف العنيزي 566 A 1 250
335 270030301074 عمر ردن راكان المطيري 558 A 1 251
258 277062501339 احمد صخي مدعج الديحاني 565 A 1 252
54 270042700195 صلاح عبدالله عيسى سلمان العطار 559 A 1 253
287 267041200116 بدر سعود عبدالله العنبري 564 A 1 254
353 274080300756 سعد عبيد سلمان الرشيدي 560 A 1 255
346 272111501149 مرزوق سند الغيان المطيري 563 A 1 256
218 277051200645 صالح براك منصور بذال الرشيدي 468 A 1 257
4 268011900562 سالم يوسف احمد داود 464 A 1 258
23 274012300527 مفرح شريد جاعد المطيري 469 A 1 259
316 274101900866 عبدالله جارالله ماجد الجرمان المطيري 462 A 1 260
164 276012200816 هلال غلب بركات المطيرى 470 A 1 261
66 269100601032 فريح عبدالرحمن فيحان العنزي 460 A 1 262
382 276051000921 احمد عبدالله الهيب العدوانى 471 A 1 263
265 275111200999 جابر علي بدر ضيف جفين العنزي 458 A 1 264
194 270100700936 حمد ارشيد القفيدي الكعمي 472 A 1 265
267 277010600618 بندر هلال متلع غالب الديحاني 473 A 1 266
16 277121501364 زيد هزاع مزيد المطيري 474 A 1 267
157 272120900539 طليحان هزاع منديل الديحانى 454 A 1 268
89 273032600362 خالد فهد خالد النامى 456 A 1 269
289 275081400884 طلال فواز محمد العنزي 453 A 1 270
76 278052700494 علي غنام مضحى ملهاب 452 A 1 271
224 274031100512 محمد عوض مثقال المطيري 455 A 1 272
155 279080801318 مبارك عايض عايد العازمي 451 A 1 273
366 277061301191 عبدالعزيز عبدالله دويله الدويله 450 A 1 274
350 266060700445 هادي حسين هادي العجمي 449 A 1 275
9 275092501007 محمد عذافه عبيد الشمري 448 A 1 276
200 263102200104 عيسى عبدالرحمن على احمد 457 A 1 277
110 279062301192 محمد هادي مبارك السبيعي 447 A 1 278
259 275010700927 علي وليد يعقوب الغريب 459 A 1 279
328 273022000953 هاني عبدالرسول مطر رجب 446 A 1 280
131 271061400432 فيصل حسين عبدالله الصايغ 461 A 1 281
271 275120300684 عيسى عبدالله غلوم محمد 445 A 1 282
56 271012100812 محمد احمد عبدالله الانصاري 463 A 1 283
327 275091500686 خالد فهيد معيض المطيري 414 A 1 284
192 272073000705 جبر مسفر ثاري الرشيدي 442 A 1 285
378 276011200849 ابراهيم هذيل نافع الرشيدى 415 A 1 286
113 277090600481 طلال عبيدالله عبدالله رشود الرشيدي 441 A 1 287
180 277090800985 فواز منصور عيد الكريباني 416 A 1 288
2 269013100811 احمد فلاح حمود الشبعان 440 A 1 289
337 274083000847 ناصر سالم مرضي المطيري 417 A 1 290
92 269070400239 احمد عباس عبدالله الدرباس 439 A 1 291
184 270080400521 طلال رخيص خلف المهمل 418 A 1 292
356 274071201051 عبدالله مسلم عبدالله تركي الرشيدي 419 A 1 293
275 266111100432 فاضل عباس علي السلطان 420 A 1 294
173 269073000011 عدنان سليمان عبدالله الاحمد 421 A 1 295
132 268112001136 مرزوق محمد مجرن المطيري 438 A 1 296
305 272121201115 فارس رحيل فلاح الرشيدي 422 A 1 297
376 270061300269 عتيج جمعان سالم العازمي 423 A 1 298
250 271121900923 سعد عبدالرحمن مطلق العتيبى 437 A 1 299
329 275062300386 علي نصار علي الزعبي 424 A 1 300
20 275071900658 جلال سالم وسمي الفضلى 425 A 1 301
29 273020100459 فهد سعد فريج المطيري 426 A 1 302
109 274071400755 نبيل محمد سعد العازمي 427 A 1 303
94 266041600449 محمد فالح متعب البصمان 436 A 1 304
253 277062201221 شافي حمد جدوع العدواني 428 A 1 305
340 275080600024 اسامه جاسم احمد الاستاذ 435 A 1 306
286 270041600037 مجيد خليفه سيد محمد القلاف 429 A 1 307
227 275081700617 خالد محماس على محماس 434 A 1 308
183 273012200548 خلف مروى خلف المطيرى 430 A 1 309
179 278120801351 خالد محمد معيتش المطيري 433 A 1 310
321 273100700614 عايض عبدالله عوض عاتق الرشيدي 590 A 1 311
295 265071700788 فرحان حمد محمد فرحان العنزي 589 A 1 312
77 278032401315 فيصل عبدالله حمد جدعان 588 A 1 313
243 275020800761 احمد عماش حجي الرشيدي 587 A 1 314
101 271102200841 احمد سليمان برجس الجبر 580 A 1 315
189 275101301155 محمد ناصر على محمد العجمى 586 A 1 316
374 267121701551 اسامه مشاري محمد الخشرم 585 A 1 317
125 270011300201 احمد خالد محمد الحمدان 581 A 1 318
123 269052700174 جابر عبدالرسول حسين العلي 584 A 1 319
42 274092300016 مشعل عبدالله ابراهيم الوهيبى 582 A 1 320
290 270041500837 هميجان مصلح هميجان العازمى 583 A 1 321
145 274120201104 علي عبدالله غلوم حسين علي 598 A 1 322
11 269081401018 ياسر احمد محمد مراد 599 A 1 323
278 276032500496 حمد حرفان حزام العازمى 600 A 1 324
299 276110901309 حمد نايف شعيب الفضلى 621 A 1 325
361 272050500707 سليمان عباس سليمان الدوسرى 622 A 1 326
43 270082600316 فهد مدلول عباس العنزي 640 A 1 327
50 275020800796 رشيد سعود سعد العازمى 641 A 1 328
310 277070600468 حسين حمود صنت عريبان الديحاني 642 A 1 329
175 267071100466 احمد علي محمد غلوم 643 A 1 330
21 275112700733 فهيد محمد ماجد السبيعي 639 A 1 331
276 279122801464 علي نوفل يالوس الخلف 644 A 1 332
171 274112001276 حمود غازى ضحوى العنزى 637 A 1 333
201 273071100715 يوسف هجاج قبلان وقيان 645 A 1 334
60 275052400877 ذعار براك صياح العتيبي 635 A 1 335
309 279061800707 ناصر خالد فهد البيدان 646 A 1 336
69 269092600071 ماجد عبدالله طامي الحبيليص المطيري 633 A 1 337
41 272113000831 احمد محمد غنام هايس المطيرى 647 A 1 338
324 274032600703 بدر فهد حسين المطيري 648 A 1 339
221 267121000421 شنيف عساف مناع الدوسري 649 A 1 340
354 281070601366 محمد عبدالله ناصر الرشيدى 650 A 1 341
107 273110601257 فهد سلطان بلال الخميس 631 A 1 342
315 270030101056 فهيد محمد فهد العجمي 651 A 1 343
238 264021502017 امين عبدالحسين بهروز حسن 652 A 1 344
124 274111100555 احمد محمد عبدالله فراج المطيري 629 A 1 345
99 275012601156 طلال محمد عبدالله الظفيري 628 A 1 346
185 271120101185 فالح سالم مطلق العنزي 627 A 1 347
247 270081400769 عادل محمد نافع الخليفه 630 A 1 348
223 277040101262 نايف شطيط عبيد خلف 626 A 1 349
190 279051501113 نايف فهد ناصر الزعبى 632 A 1 350
301 277042200643 فيصل زيد نزال عواد الصليلي 625 A 1 351
105 266061100441 خليفه غياض عبيد حيلان الدلماني 634 A 1 352
1 273123100435 فهد هانى محمد التقى 624 A 1 353
292 272121800927 محمد احمد حسن القلاف 636 A 1 354
73 274121901049 فيصل هادي سفاح الرشيدي 623 A 1 355
285 277121501401 تركي صعب رمضان العنزي 638 A 1 356
249 277010300113 نواف فيصل عبدالله العميرى 620 A 1 357
291 269052600595 يوسف عايد وحيد العنزى 602 A 1 358
151 275061501303 جمال عبدالوهاب علي المهيني 619 A 1 359
263 271020900043 محمد جاسم محمد السعيد 604 A 1 360
226 275010900021 عبداللطيف ابراهيم حسين العطار 618 A 1 361
181 273080601124 صلاح عبدالعزيز محمد عبدالرحمن 606 A 1 362
38 273060600482 علي سالم طعمه صالح الخالدي 617 A 1 363
277 274063001084 عبدالله عطيه عيد صغير 608 A 1 364
375 265032000017 سامى على عبدالله الجريوى 616 A 1 365
264 276121200866 احمد علي سعود المطرود 615 A 1 366
104 273011200044 داود عثمان داود الحنيف 614 A 1 367
7 274040601167 نواف مناور عماش محمد العتيبى 613 A 1 368
78 275020800622 سعد مطلق سالم العازمى 610 A 1 369
242 269010400077 رائد فيصل عبداللطيف الهولي 612 A 1 370
343 278071000063 مساعد مزيد حمد المزيد 611 A 1 371
260 272041800839 محمد نايف هزاع العتيبي 591 A 1 372
241 278022701306 ناصر علي ابراهيم الصايغ 592 A 1 373
364 275021100441 مشعل طليحان دحيلان الحربى 593 A 1 374
232 270062800521 جبر فلاح ناصر الرشيدي 609 A 1 375
362 272071500351 عبدالله عايض عبيد العتيبي 594 A 1 376
352 265121600209 عدنان علي عبدالله الهولي 607 A 1 377
365 270040201077 محمد عبدالله محمد المحيميد 595 A 1 378
338 276101100665 احمد مبارك محمد الرشيدي 605 A 1 379
371 273082701321 على خميس عوض العنزى 596 A 1 380
71 271072600528 ناصر عبيد فلاح العجمي 603 A 1 381
339 267010100868 عبيد سالم عبيد فهد 597 A 1 382
51 267042100301 محمد صالح احمد علي الرمضان 601 A 1 383