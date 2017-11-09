توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، اليوم الخميس، استمرار الطقس المائل للحرارة نسبيا خلال النهار ويميل إلى المعتدل مساء خلال الأيام المقبلة.

وقال القراوي إن فصل الخريف يعتبر فترة انتقالية تشهد العديد من التغيرات نظرا لتأثر البلاد بتخلخل واضح في التوزيعات الضغطية.

وبين أن ذلك بدا واضحا خلال الأيام الماضية إذ انخفضت درجات الحرارة في معظم المناطق لتقترب من درجة نقطة الندى مع الارتفاع الواضح في نسبة الرطوبة في اغلب الاوقات مما اتاح الفرصة لتكون الضباب خلال المساء والصباح الباكر الامر الذى ادى الى انخفاض الرؤية الافقية الى حد كبير في مناطق وانعدامها احيانا في مناطق اخرى.

وأشار القراوي الى استمرار الطقس الحار والرطب نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية مع فرصة لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق اضافة الى ظهور الغيوم المتفرقة مع فرصة ضئيلة لامطار خفيفة في وقت لاحق من يوم السبت لاسيما على بعض المناطق الشمالية.

وقال ان طقس مساء اليوم الخميس معتدل ورطب نسبيا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 15 و18 درجة مئوية مع فرصة لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق .

وتوقع القراوي استمرار الطقس حارا نسبيا ورطبا نسبيا نهار غد الجمعة خصوصا على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة العظمى ما بين 29 و32 درجة مئوية.

وعن أحوال الطقس نهار السبت المقبل قال انه سيكون غائما جزئيا والحرارة العظمى المتوقعة بين 28 و31 درجة مئوية مع فرصة ضئيلة لامطار متفرقة خصوصا على المناطق الشمالية في وقت لاحق .