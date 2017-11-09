تعديل الحد الغربي لمنطقة العبدلي الزراعية وإزالة العوائق أمام مشروع تنفيذ وصيانة الطريق الإقليمي الجزء الشمالي



قال الأمين العام للمجلس البلدي، يوسف الصقعبي، اليوم الخميس، أن نسبة إنجاز المعاملات المدرجة على جدول أعمال الأمانة العامة للمجلس البلدي تعدت ال85 في المئة.

وأضاف الصقعبي في تصريح صحافي، أن اللجنة المكلفة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي وافقت في ثالث اجتماع لها الليلة الماضية برئاسة محمد بوشهري على مشروع تصميم وإشراف وتنفيذ مبنى فرع بلدية الأحمدي.

وذكر أن اللجنة وافقت على الموقع المخصص لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمنطقة السالمية (شارع قطر) وتعديل الحد الغربي لمنطقة العبدلي الزراعية وإزالة العوائق التي تعترض مشروع تنفيذ وصيانة الطريق الإقليمي الجزء الشمالي.

وأشار إلى أن اللجنة وافقت أيضا على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تخصيص أرض لإقامة صالة أفراح بأي منطقة في محافظة الجهراء وتخصيص موقع مسجد في منطقة شمال غرب الصليبيخات ومشروع تقسيم احد العقارات الخاصة.

وذكر ان اللجنة وافقت كذلك على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لاقامة مركز التوحد ضمن محافظة الجهراء وتخصيص موقع مسجد على جزء من مواقف سيارات حديقة أشبيلية.

وقال ان من الطلبات التي وافقت عليها طلب الهيئة العامة للصناعة بتخصيص ساحة وبعض القسائم بالمنطقة الحرة الثانية للادارة العامة للجمارك وطلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات زحزحة موقع محطة تقوية بمنطقة الدوحة حيث أنها تتعارض مع تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بنفس المنطقة.