ليلى الشافعى

صرحت مديرة إدارة التخطيط والمتابعة أمين سر مجلس شؤون الأوقاف، سعاد السهلي، أنه تم عقد اجتماع مجلس شؤون الأوقاف رقم ( 80 ) بمقر الأمانة العامة للأوقاف وجرى خلاله مناقشة العديد من القرارات أهمها الموافقة على تقديم الأمانة العامة للأوقاف الدعم لإقامة مصليات مؤقتة بديلة عن مصليات الكيربي المقامة بدون تراخيص في عدد من مناطق الكويت وذلك بعد التنسيق مع بلدية الكويت وإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية عليها .

ولفتت إلى أنه تمت الموافقة أيضا على آلية التعاقد مع مكتب التدقيق الخارجي عن حسابات الأمانة العامة للأوقاف المقترحة من قبل لجنة التدقيق وأن تكون الآليات المتبعة وفق الضوابط واللوائح المعتمدة بالأمانة العامة للأوقاف ، كما تم تكليف قطاع تنمية الموارد والاستثمار بالأمانة العامة للأوقاف بإيجاد بدائل لتمويل عمليات إعادة بناء العقارات من خلال نظام BOT أو أي وسائل أخرى واعتمادها من قبل لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية المنبثقة من المجلس .