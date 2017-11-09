أفادت دراسة بريطانية حديثة، بأن انخفاض مستويات الفوسفات في الدم، يمكن أن يزيد خطر إصابة الأشخاص بأمراض القلب والنوبات القلبية.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة سري البريطانية، ونشروا نتائجها، اليوم الخميس، في دورية الجمعية الأميركية لتقدّم العلوم.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، استعرض الباحثون مستويات الفوسفات في الدم، ومدى تأثيرها على صحة القلب، لدى أكثر من 100 ألف مريض في بريطانيا، خلال فترة تراوحت بين 5 إلى 9 سنوات.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من الفوسفات في الدم (أقل من 0.75 مليمول / لتر)، كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوبات القلبية، مقارنة مع الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من الفوسفات في دمائهم (فوق 1.5 مليمول / لتر).

وعن السبب في ذلك، أوضح الباحثون أن الفوسفات هو معدن مهم في الجسم ويساعد على تنظيم الكيمياء الحيوية في الدم، والتي يمكن أن تؤثر على عمل القلب.

وأضاف الباحثون أن الفوسفات يلعب دورًا حاسمًا في تمكين خلايا الدم من توصيل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

وبحسب الدراسة، يمكن العثور على الفوسفات في الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والدواجن والأسماك والمكسرات.