نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسمية ضواحي مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني.
وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة ابراهيم الناشي في تصريح صحفي ان المؤسسة "غير مختصة إطلاقا بتسمية المناطق كون هذا الأمر حقا أصيلا لمجلس الوزراء والمجلس البلدي بموجب القانون واللوائح المنظمة لهذا الأمر".
وأضاف الناشي ان (السكنية) لم تقترح أو تبحث أي تسمية لضواحي المشروع داعيا الجميع الى تحري الدقة ومتابعة أخبار المؤسسة الرسمية عبر موقعها الالكتروني وحسابها على موقعي التواصل الاجتماعي (تويتر) و(انستغرام).