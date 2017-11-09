احتفلت قاعدة (داكس) الجوية العسكرية الفرنسية بتخريج دفعة جديدة من الطيارين التابعين للقوة الجوية الكويتية بعد اجتيازهم فترة التدريب الأساسي بنجاح على الطائرات العمودية العسكرية.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى فرنسا اليوم ان آمر القوة الجوية الكويتية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري قام بتخريج الطيارين الذين تلقوا تدريباتهم في مدينة (داكس) جنوب غرب فرنسا بالتعاون مع القوات المسلحة الفرنسية والمركز الدولي للتدريب على الطيران العمودي.

وأعرب الفودري بحسب البيان عن شكره وتقديره للجانب الفرنسي على الجهود التي تم بذلها مع المتدربين على مدى السنوات الماضية ومنحهم الفرصة للاطلاع والتدريب على احدث ما توصلت اليه القوات الفرنسية في مجال الطيران العسكري.

من جانبه نقل سفير دولة الكويت في باريس سامي السليمان تحيات القيادة السياسية في دولة الكويت للخريجين وتمنياتها بدوام التقدم والنجاح مشيدا بمستوى العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق والتعاون بين البلدين والتي أثمرت عن تخريج هذه الدفعة التي ستعود الى ارض الوطن للمشاركة بجانب اخوانهم منسوبي وزارة الدفاع في حماية البلد والدفاع عنه.

من جهته أشاد قائد مدارس الطيران للقوة البرية الفرنسية الجنرال تيريه لوبيشون وفق البيان بمستوى العلاقات الثنائية لاسيما علاقات التعاون العسكري والتي تمتد الى نصف قرن تخللها عمل مشترك وتعاون عسكري وتبادل للخبرات أسهمت في تطوير نوعي للقوات العسكرية في البلدين.

وحضر حفل التخريج عن الجانب الكويتي السفير السليمان والملحق العسكري في باريس العميد الدكتور سعود الخراز ورئيس مكتب الاشراف على تصنيع طائرات الكاراكال العقيد الركن عصام العبود والمقدم الركن فهد البالول والمقدم الركن طيار سلامة عبدالله الشمري والمقدم الركن طيار محمد الرشيد والسكرتير أول في السفارة مشعل الحبيل بالاضافة الى عائلات الخريجين.

كما حضر عن الجانب الفرنسي الجنرال تيريه لوبيشون والمدير العام للمركز الدولي للتدريب على الطيران العمودي الجنرال باتريك تانغيه ونائب محافظ المنطقة لاوسيان جيوديسيلي ورئيسة بلدية (داكس) اليزابيث بونجان الى جانب عدد من الضباط الكبار في القوات الفرنسية.