

اكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أهمية التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية في مدينة (جنوب سعد العبدالله) باعتبارها أول مدينة ذكية في البلاد وتحويلها إلى بيئة جاذبة ومركز عالمي في تقنية المعلومات.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم عقب اجتماع مشترك ضم إلى جانبها ممثلين عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الأراضي والإسكان الكورية انها تتطلع للتعاون مع (هيئة الاتصالات) لإيجاد موارد دخل بديلة للدولة وتوفير بيئة مناسبة تخلق فرص عمل للشباب وترفع مستوى معيشة المواطنين.

وذكرت ان هذا الامر يستهدف ايضا ينسجم مع أساس الشراكة مع مؤسسة الإسكان الكورية في تخطيط وتصميم وتنفيذ مدينة (جنوب سعد العبدالله).

واوضحت ان (هيئة الاتصالات) أبدت اهتمامها بالدخول في المشروع بما يحقق أهدافها في تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص في الكويت بالتعاون مع (السكنية) والشريك الكوري.