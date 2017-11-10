بدائل لتمويل عمليات إعادة بناء العقارات عبر الـ B.O.T

ليلى الشافعي

صــرحت مــدير إدارة التخطيط والمتابعة أمين سر مجلس شؤون الأوقاف بالأمانة العامة للأوقاف سعاد السهلي بأنه تم عقد اجتماع مجلس شؤون الأوقاف رقم 80 بمقر الأمانة العامة للأوقاف وتمت مناقشة العديد من القرارات أهمها الموافقة على تقديم الأمانة العامة للأوقاف الدعم لإقامة مصليات مؤقتة بديلة عن مصليات «الصفيح» المقامة من دون تراخيص في عدد من مناطق الكويت،

وذلك بعد التنسيق مع بلدية الكويت وإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عليها، كما تمت الموافقة على آلية التعاقد مع مكتب التدقيق الخارجي عن حسابات الأمانة العامة للأوقاف المقترحة من قبل لجنة التدقيق،

وأن تكون الآليات المتبعة وفق الضوابط واللوائح المعتمدة بالأمانة العامة للأوقاف، وتم تكليف قطاع تنمية الموارد والاستثمار بالأمانة العامة للأوقاف بإيجاد بدائل لتمويل عمليات إعادة بناء العقارات من خلال نظامالـB.O.T أو أي وسائل أخرى واعتمادها من قبل لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية المنبثقة عن المجلس.