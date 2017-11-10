السيف: الجمعية تهتم ببناء الإنسان ليكون عنصراً فاعلاً في مجتمعه

صرح وليد السيف المدير العام لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية بأن الجمعية وفق رسالتها في تنمية المجتمعات الفقيرة، وبفضل الله ثم جهود المتبرعين من أهل الكويت وفيض عطائهم تنفذ مشروع كفالة الأيتام في دول عديدة في قارة أفريقيا وآسيا.

وأشار السيف إلى أن من هذا المنطلق أخذت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية على عاتقها أن تمهد طريقا للتكافل والمؤاخاة بين الأغنياء والفقراء انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وأي منزلة أفضل من ذلك.

وذكر السيف أن الجمعية تهتم ببناء الإنسان ليكون عنصرا فاعلا في مجتمعه، لذلك تم طرح هذا المشروع المهم (كفالة الأيتام) لما لهذه الكفالة من أثر عظيم على المتبرع نفسه، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشتكي قسوة قلبه فقال له: «أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك» وهذا باب خير فتحه الله، فمن كانت عنده استطاعة، فليبادر إلى فعل الخيرات، حيث ان مبلغ الكفالة الشهرية لليتيم (15 دينارا) بواسطة الاستقطاع الشهري أو دفعة سنوية بمبلغ (180 دينارا).

وأشار وليد السيف الى أن هناك عدد 500 يتيم لدى الجمعية ينتظرون الكفالة على قائمة الانتظار وبحاجة ماسة للدعم، وهذا فضل من الله علينا أن جعلنا نعمل لإسعاد المحزونين، ونرسم البسمة على وجوه البائسين، فنساهم في توفير حياة كريمة للفقراء والمساكين.

وأوضح السيف أن هؤلاء الأيتام من (سورية - اليمن - موريتانيا - السنغال - فلسطين - لبنان - بنغلاديش - السودان - الصومال) وأن جميع المؤسسات الخيرية التي تتعامل معها الجمعية جهات معتمدة في وزارة الخارجية الكويتية، والجمعية في كل أعمالها تخضع لقوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ودعا وليد السيف أهل الكويت الكرام والمقيمين إلى مواصلة دعم الأيتام والمحتاجين بالمشاركة في هذا المشروع لهذا العام، موضحا أن التبرع للمشروع يتم بالاتصال على خط خدمة المحسنين (96666698)أو الخط الساخن (1802444).