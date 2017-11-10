القطامي: دعم بيت الزكاة تعزيزاً لجهوده في

خدمة الوطن والمواطنين

تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية النزهة التعاونية والبالغ قدرها (56.379 دينارا) وقد جرى تسليم شيك بالمبلغ أثناء زيارة وفد من الجمعية لبيت الزكاة ضم كلا من رئيس مجلس إدارة الجمعية وائل محمد القطامي، وأمين السر ضرار الدعيج، ومدير عام الجمعية سعود العجمي.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى المقر الرئيس لبيت الزكاة نائب المدير العام للموارد والإعلام كوثر عبدالعزيز المسلم، ومدير إدارة تنمية الموارد نايف الجيماز، ومراقب خدمات المتبرعين جاسم الشيخ، ورئيس قسم خدمات الشركات أبرار الياسين.

وقد شهدت الزيارة ترحيب نائب مدير عام البيت بوفد جمعية النزهة، والذي أعرب بدوره عن اعتزازه وتقديره للدور البناء الذي يقوم به بيت الزكاة في خدمة فريضة الزكاة وتفعيل دورها في المجتمع من خلال عطائه المشهود، داعيا للبيت بدوام التوفيق والسداد.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية وائل محمد القطامي إن دعم بيت الزكاة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة الوطن والمواطنين، والمساهمة في دفع مسيرة التقدم والبناء في المجتمع الكويتي، تجسيدا للأهداف السامية التي تضمنها قانون العمل في الجمعيات التعاونية.

من جهتها أعربت نائب المدير العام للموارد والإعلام كوثر عبدالعزيز المسلم عن بالغ شكرها وتقديرها لجمعية النزهة التعاونية على دعمها للبيت بإخراج زكواتها، مما يمكن البيت من تحقيق دوره وأهدافه في رعاية الأسر التي يكفلها داخل الكويت، وتوفير متطلبات العيش الكريم لها وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وفي ختام الزيارة قدمت المسلم لرئيس مجلس إدارة الجمعية هدية تذكارية نيابة عن بيت الزكاة، تقديرا لدورها ومساهمتها في أداء زكاتها لدعم بيت الزكاة ومشاريعه الخيرية.