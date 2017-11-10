العون: إخواننا في سورية واليمن في أشد الحاجة إلى المساعدات تعزيزاً لصمودهم وتخفيفاً من آلامهم

أعلنت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية عزمها تسيير قوافل إغاثية مستعجلة لصالح إخواننا في سورية واليمن، الذين هم في أشد الحاجة إلى مساعدة ووقفة إخوانهم المسلمين في الكويت في وقت تخلى الناس عنهم وابتعدوا عن نصرتهم.

وقال د.نبيل العون مدير عام جمعية السلام الخيرية وعضو مجلس الإدارة إن إدارة جمعيته عازمة بإصرار على مخاطبة الشعب الكويتي الكريم لدعم إخواننا اللاجئين السوريين واليمنيين وحثهم على الوقوف بجانبهم تعزيزا لصمودهم وتخفيفا من آلامهم،

وأردف بأن المعاناة التي يمر بها الشعبان اليمني والسوري معاناة مستمرة ومتصاعدة وهي ممتدة منذ سنوات مضت وما زالت تتفاعل بينهم خصوصا مع إقبال الأجواء الباردة وإطلالة الشتاء وبدء دخول موسم المطر والثلوج بما يحمله من معاناة وآلام قد تصعّب حياتهم وتذهب بأرواح البعض منهم. وبين العون أن الجمعية ستعمل على تسيير قافلة كبيرة لكل من اليمن وسورية من أجل نقل مساعدات أهل الكويت إلى إخوانهم في اليمن وسورية، وستعمل الجمعية من خلال هذه القافلة على توفير عدد كبير من الشاحنات أمام الجمعية وفي مواقف نادي كاظمة بمنطقة العديلية وستفتح الكثير من مراكز الاستقبال أمام جمهور المتبرعين لفتح الباب لهم للتبرع بالملابس الجديدة والمواد التموينية ومواد التدفئة لتوصيلها الى المحتاجين في سورية واليمن.

وأضاف العون أن الجمعية تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال وبنجاحات تراكمية في تجهيز مثل هذه الشاحنات، حيث كان قد عملت ذلك في العام الماضي ولاقت هذه الفكرة نجاحات، واستطاعت من خلالها جمعية السلام الخيرية توفير عشرات الشاحنات المملوءة بصنوف المواد الإغاثية سواء كانت ملابس أو مواد غذائية أو مواد تدفئة وخلافه.

وذكر أن الجمعية كانت العام الماضي قد جهزت الشاحنات للبدء باستقبال التبرعات من المحسنين ابتداء من 15 نوفمبر الجاري وحتى الـ 21 من الشهر نفسه، كما أعدت كادرها الوظيفي وطاقم متطوعيها من أجل تنفيذ ومباشرة هذه القافلة والشاحنات التي ستقف أمام نادي كاظمة وفي مواقفه من أجل استقبال المحسنين الكرام.

وناشد العون جمهور المحسنين والمتبرعين الوقوف إلى جانب إخوانهم اللاجئين والمعذبين في كل مكان، خصوصا في سورية واليمن ومساعدة الجمعية لتسيير هذه القافلة لتكون عونا للاجئين على مواجهة الشتاء المتوقع أن يكون قارصا وشديدا عليهم لنقص إمكاناتهم المالية، ثم لضعف تجهيزاتهم المعيشية والسكنية.