المساعدات شملت 800 سلة غذائية ومواد مطبخ ونظافة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن توزيع دفعة أولى من المساعدات على النازحين في سريلانكا بعد أمطار غزيرة أصابت قريتي هانولا وبادوكا في محافظة كولومبو وأدت إلى هدم الكثير من المنازل.

وقال رئيس الفريق الميداني في سريلانكا التابع للجمعية خالد المطيري إن المساعدات شملت 800 سلة غذائية و800 سلة مواد مطبخ ومواد نظافة وتم توزيعها بالتعاون مع الصليب الأحمر السريلانكي.

وأضاف المطيري أن الفريق سيتابع توزيع المساعدات على باقي المحافظات المتضررة، مبينا أن هذه المساعدات تأتي بعد النداء الذي أطلقه الصليب الأحمر السريلانكي إثر أمطار وسيول وانهيارات طينية دمرت عدة منازل وأدت إلى نزوح بعض السكان.

وذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي ستقوم ببناء وترميم بعض المنازل المتضررة في عدة محافظات، موضحا أن حجم المساعدات المقدمة من الجمعية إلى جميع المحافظات السريلانكية نحو 4000 سلة غذائية و4000 سلة أدوات للطبخ والنظافة الشخصية، مشيرا إلى أن التوزيع يتم بالتعاون والتنسيق مع سفارة الكويت لدى سريلانكا.

وقال إن الكويت كانت ولا تزال سبّاقة في مساعدة الضعفاء والمنكوبين حول العالم في إطار التزامها الدائم بمد يد العون لكل محتاج ومتضرر، مؤكدا أن الجمعية تنفذ واجبها الإنساني، تجسيدا لحرص الكويت المستمر على عون المنكوبين وإنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية في مختلف بقاع الأرض ونجدة الدول الشقيقة والصديقة.

ويضم الفريق الميداني للجمعية، إضافة إلى المطيري، كلا من المتطوعين عبدالله الرشيدي وخديجة الفرج.