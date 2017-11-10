دارين العلي

اجتمعت الجمعية العمومية العادية لرابطة الباحثين العلميين في معهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث تم انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة، في ظل إقبال كبير على المشاركة في عملية الاقتراع بنسبة حضور وصلت إلى 84%، وكان من ضمن المقترعين مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة عمر.

وقد تقدم للترشح أحد عشر باحثا، وأسفرت نتائج الاقتراع عن فوز الباحثين التالية أسماؤهم:

٭ د.خليل يعقوب ما تقي.

٭ د.حسام فهد العميرة.

٭ د.عادل عبد المجيد حسين.

٭ د.هناء عادل بورزق.

٭ د.محمد علي المراد.

٭ د.حسن عطية الشمري.

٭ د.سعد سالم الجندل.

وجاء في بيان للرابطة أن ارتفاع نسبة المشاركين في عملية الاقتراع يدل على إيمان الباحثين العلمين بالهيئة المنتخبة لتحقيق الأهداف الأساسية للرابطة وتتمثل في المحافظة على حقوق الباحثين العلميين في المعهد وحماية مكتسباتهم العلمية والثقافية وتحقيق الامتيازات لهم والدفاع عنهم تجاه أي ظلم يتعرضون له.

وشكرت الهيئة المنتخبة الجمعية العمومية على ثقتها مؤكدة مواصلة بذل الجهود في مواجهة التحديات التي يعانى منها المعهد من عدم إيمان الجهات الرقابية والتشريعية بدور المعهد الوطني وضرورة بقائه كجهة ذات ميزانية مستقلة، بالإضافة إلى تسرب ونقص في الكفاءات البشرية ذوي الخبرات والمهارات المتميزة وعدم القدرة على استقطاب كفاءات بديلة.

وأوضحت الهيئة أن أحد الأسباب الأساسية لهذه المشكلة أن المزايا النقدية والعينية للباحثين لا تتناسب مع الجهات المنافسة الأخرى، محذرة من ازدياد هذه المشكلة سوءا في حال تطبيق مقترح البديل الاستراتيجي للرواتب في الدولة، حيث اتضح أنه سيتم خفض الراتب الأساسي وكذلك مجموع البدلات الوظيفية لجميع العاملين في المعهد. واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أنه لا يمكن معالجة هذه التحديات وتحقيق الطموحات المرجوة إلا بتضافر جهود ادارة المعهد والرابطة.