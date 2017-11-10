الطيار: الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات لمواكبة مجريات العصر

دارين العلي

تعمل وزارة الكهرباء والماء حاليا على تقليص الدورة المستندية في مكاتب شؤون المستهلكين وتفعيل الأنظـــمة الإلكــترونية لتســــريع إجـــراءات المستهلكين.

وأعلنت مديرة إدارة المراقبة الفنية في الوزارة م.إقبال الطيار عن تعاقد إدارة ضبط الجودة التابعة لقطاع مكتب وزير الكهرباء والماء مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة تطبيق ضبط الجودة (ISO) لتأهيل 13 مركزا لشؤون المستهلكين في المحافظات المختلفة للحصول على نظام الجودة أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي التي حققت طفرات هائلة في هذا الجانب لاسيما القضاء على نظام المعاملات الورقية تماما والاستعانة بالأنظمة الإلكترونية الحديثة.

وأوضحت الطيار في تصريح صحافي أن العقد يهدف إلى تطوير الأداء في مكاتب شؤون المستهلكين من خلال تقليص الدورة المستندية وتفعيل الأنظمة الإلكترونية بشكل متكامل لتسريع عملية الدفع وإنهاء الإجراءات الأخرى بسهولة ويسر كما يحدث حاليا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي وفرت من خلال الأنظمة الإلكترونية تبسيط الإجراءات الخاصة خدمتي الكهرباء والماء إلكترونيا أهمها خدمات الدفع الإلكتروني وقطع التيار وبراءة الذمة وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيرة إلى أن دولة قطر على سبيل المثال استطاعت أن توقف التعامل الورقي تماما داخل مكاتب شؤون المستهلكين هناك.

وذكرت الطيار أن المكتب الاستشاري من بين مهامه القيام بزيارات ميدانية إلى المكاتب المستهدفة لحصر المعوقات والتحديات التي تواجه معاملات المواطنين والمقيمين مع هذه المكاتب والعمل على تقليصها لاسيما أن الوزارة حاليا تنفذ تعرفة جديـدة للكهرباء والماء وبصدد الاستعانة بعدادات ذكية ستحدث نقلة نوعية في هذا الصدد.

وشددت الطيار على حرص وزارة الكهرباء والماء على الاستعانة بكل الآليات والتكنولوجيا الحديثة في كافة القطاعات لمواكبة مجريات العصر التي تهدف إلى تطوير وتحديث الأداء في الجهات والسعي الحثيث نحو إقرار مفهوم الحكومة الإلكترونية، موضحة أن الوزارة أقامت في وقت سابق دورات تدريبية للعاملين في مكاتب شؤون المستهلكين للتعريف بنظام الجودة والأهداف المرجوة منها ومن المقرر إقامة دورات أخرى للتعريف بكيفية التطبيق من خلال حصر شامل لكافة المعوقات والعمل على إزالتها.