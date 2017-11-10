أبنائي الصغار خطط وفكر

لا تقل أبدا أيها الصديق الصغير «سنا» أنك صغير «عقلا».. عمرك الصغير ليس مشكلة، ولن يكون أبدا عائقا أمام قيامك بأشياء جديدة وفريدة تحبها وترغب في تحقيقها.. وما دمت أيها الصديق المحب تقرأ ما أكتب، فهذا يعني أنك تحب القراءة كما تحب التفكير والتخطيط، ومن ثم التنفيذ.. ولا أقصد يا صديقي أن غيرك من الأصدقاء من لم يتمكن من قراءة هذا المقال أقل منك عقلا وفكرا، ولكن الظروف لم تتح له القراءة، وما دامت الصفحة قد وصلتك، وحرصت على قراءتها، فهذا يعني أنك مجد، متابع، قادر على السيطرة على قدراتك، وتملك من المواهب التي ستجعلك يوما ما في المقدمة، خاصة إذا كنت حريصا على الوصول إلى هذه الصفحة بنفسك كل يوم جمعة.

فالقراءة والمتابعة أساس المعرفة، ومن يعرف بإمكانه أن يخطط (صح)، ويفكر (صح) وينفذ (صح). فكن يا عزيزي دائما من القراء المجدين، سواء في هذه الصفحة التي نفخر بها ونعتز لأنها صفحة الأطفال الأولى المستمرة منذ زمن طويل، ليس في الكويت فحسب، بل في كثير من دول العالم العربي.

واستمرار الصفحة يعني أنك متابع، ومتابعتك تعني أنك مخطط جيد، وهذا التخطيط يمنحك قوة، كما يمنحنا نفس القوة وأكثر. ومن يخطط يعني أنه يفكر.. ومن يفكر لا بد أن يفعل (الصح) وينجز (الصح).. فكن مبادرا وسباقا دائما.. أنت قادر على ذلك أيها القارئ المجد.. قادر على اختراق الصعوبات وابتداع الأفكار الخلاقة.. أنا واثق بك تماما.. وما دمت تقرأ ووصلت معي إلى هذا السطر، فأنت على الطريق الصحيح.. ولا تنس أن تدعم خططك وتفكيرك وتنفيذك بمشورة من هم أكبر منك علما وأدبا.. وإنجازا.. والمهم ألا تنس أيضا.. هذه السنوات التي تنمو فيها، وكما أنت الآن بحاجة للاستعانة بمن هو أكبر منك وتثق به، فعليك أنت ايضا أن تكون مستقبلا عونا وثقة لمن يحتاج عونك وغوثك وثقتك.. عقلك وأخلاقك هما زينتك الحقيقية.. فحافظ عليهما.

مكتبتي

حسناء ولغز الحمامة

القصة تحكي عن طفلة تدعى حسناء تعيش برفقة والدتها، تضطرها ظروف الحياة بعد وفاة والدها للعمل لمساعدة والدتها المريضة، وتواجهها مشاكل ومع كل مشكلة كانت تثبت انسانيتها وحسن أخلاقها.

وأهم مشكل صادفها في حياتها عندما ساومها الطفل سمير أن تمنحه مبلغ تعبها وشقائها وشقاء والدتها المريضة مقابل أن يترأف بحمامة كانت أسيرة بين يديه وهو يتفنن في تعذيبها أمام صغارها.

قامت بذلك رأفة بصغار الحمامة فكان الله رؤوفا بها.

وقع سمير في شر أعماله، فاستنجد بحسناء، لكنها لم تنتقم منه، بل ردت الاساءة بالحسنة، فأنقذته وعفت عنه..

إنه العفو عند المقدرة.

سر الشجرة العجيبة





قصة تتحدث عن مجموعة من الحيوانات تعيش في غابة يحكمها أسد يدعى «وضاح» لديه ثلاثة أبناء وزوجة طيبة تدعى «ذهبية»، وفعلا هي جوهرة ذهبية لطيبتها وحنانها.

أحد أبنائها ويدعى «راجح» صورة طبق الأصل عن والدته، وكان أخواه ووالده يعاملونه بقسوة، لأنه يرأف بكل حيوانات الغابة، ويعاملهم بالحسنى، وهم يعتبرون ذلك ضعفا.

ذات يوم وقع نسر جريح بأرض الصنوبر مكان وجود الاسد الطيب، فاعتنى به إلى أن شفي من إصابته، وقص قصته المؤلمة لصديقه الأسد الطيب، وكيف فقد والدته التي ضحت من أجل انقاذه.

انتشر خبر اعتناء راجح بجراح النسر، وعلم ملك الغابة بالأمر، وتتالت الأحداث بعد ذلك وكلها مفاجآت، منها طرد راجح من الغابة.

تحمل راجح الأذى ولم يتخل عن عائلته، لكنه ودع والدته بصمت وقبل مغادرته كشف لها عن صندوق زخرفته تدل على قيمته، وأوصاها بالعناية بشجرة صغيرة كان قد غرسها قرب بيتهم.

تعاقبت الأيام وفجأة مرض الملك وصعب علاجه، فيعود راجح، وهو لديه الدواء، فيشفى الملك وينال أعلى المراتب.

في نهاية القصة تقول الكاتبة: قد نكره شيئا وهو خير لنا، وقد نحب شيئا وهو شر لنا، فلا يجب أن نندم على شيء قد حدث أو نخاف من شيء قد يحدث، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

غابة الحنان

غابة الحنان نسبة للغزالة حنان، وهي غزالة محبوبة تعيش برفقة توأمها ياسين.

بعد وفاة والديهما تعاهدا على ألا يفترقا، لكن القدر فرقهما بسبب طيبة قلب حنان التي حاولت إنقاذ صديقهما الأرنب سليم الذي كاد يفترسه الذئب، وهو بمقربة من واد الظمآن في معركة دارت بين حنان والذئب، فجرفتها مياه النهر الى مصير مجهول.

حزن أهل الغابة، وقرر ياسين البحث عن أخته، رافقه الأرنب سليم والعصفور بلبل.

أما حنان فقد جرفتها مياه النهر إلى غابة القردة، فوجدها القرد نجم فاقدة الوعي فأسرع وطلب مساعدة طبيب الغابة، ونجت بأعجوبة وعاشت بعيادته تساعده بخبرتها في التمريض، ولحسن أخلاقها وتعاملها مع المرضى أصبحت محبوبة من الجميع.

القصة جميلة جدا، وفيها الكثير من المفاجآت حتى يتمكن أخوها في النهاية من العثور عليها.. يا ترى ماذا سيحدث مع الغزالة حنان، هذا ما ستخبرنا به كاتبة هذه القصة والقصتين السابقتين الكاتبة الجزائرية: زواوية بن عطوش، برسم الفنان مختار دراوي.

قصة وعبرة

قطار التسامح





بقلم: أسامة أحمد خليفة

جمع الجد العجوز أحفاده الثلاثة حوله وأخذ ينظر إليهم بحب وحنان وعطف، ثم قام من مكانه وذهب بسرعة إلى حجرته وأتى بشيء في كيس قديم متهالك، أزال ما عليه من أتربة بمنديله.

سيطرت الدهشة على وجوه أحفاده: طارق ومؤمن ومعتز، خاصة عندما احتضن جدهم هذا الكيس القديم.

ابتسم الجد وأراد ألا يطيل دهشتهم فقال وهو يفتح الكيس: هذا هو قطار التسامح.

وتابع الجد: سأحكى لكم حكاية قطار التسامح كما أسميته واحتفظت به سنينا طويلة إلى الآن، عندما كنت صغيرا في مثل عمركم كنت أتمنى أن ألعب وأمرح لكن ظروفي وخاصة بعد وفاة والدي منعتني أن أحصل على الألعاب لأنه كان لا يوجد مال يكفيني، وكانت أمي الغالية تربي في منزلنا بعض الدجاج والبط، حتى نستطيع أن نعيش، ورغم ظروفي فإنني كنت أحب المذاكرة والمدرسة، وكنت حريصا على العمل الجاد، وفي أحد الأيام وبينما كنت أجلس أمام منزلي المتواضع إذا بجاري شادي وكان في مثل عمري يخرج من بيته ومعه لعبة على هيئة قطار، وأخذ يلعب به أمامي وكان شادي ظروفه المادية أفضل منى ورغم ذلك كان غير متفوق دراسيا وهذا أكثر شيء كان يضايقه مني، فكان شادي يحرك القطار أمامي على الأرض ويقلد صوته: توت.. توت.. ورفض أن يجعلني ألعب معه.

وتابع الجد حديثه: لم أتضايق كثيرا رغم مواقفه المتكررة، ومرت الأيام، وبينما أنا ذاهب كعادتي إلى المدرسة رأيت شادي أمامي وهو يعبر مزلقان القطار رغم إغلاقه ولم يهتم بصفارة الإنذار التي تنبه إلى أن هناك قطارا قادما، أسرعت الخطى ودفعته بعيدا قبل أن يدهسه القطار، كان هدفي في هذه اللحظة أن أنقذه، نسيت أفعاله معي ومضايقاته المستمرة لي، أنقذت حياته من القطار، شعر شادي في هذه اللحظات بمشاعر متضاربة: خجل، ندم، واعتذار.

ارتبك وحضنني بقوة وشكرني بشدة وتأسف على كل ما فعله معي، مر اليوم سريعا ورجعت إلى منزلي ثم سمعت طرقا على الباب، فتحته ووجدت شادي مبتسما وقدم لي هذا القطار الذي أمامكم كهدية، وصمم على ذلك رغم رفضي، لم أظهر فرحتي الكبيرة وشكرته على الهدية الرائعة، ولهذا أسميته قطار التسامح.

فرح الأحفاد بجدهم وأخلاقه الجميلة ورددوا: ما أحلى التسامح في هذه الحياة، فضحك الجميع وطلبوا من جدهم حكاية أخرى.

حكم

٭ الحياة كالبيانو هناك أصابع بيضاء وهي السعادة وهناك أصابع سوداء وهي الحزن، ولكن تأكد أنك ستعزف بالاثنتين لكي تعطي الحياة لحنا.

٭ الدنيا ثلاثة أيام: الأمس عشناه ولن يعود، اليوم نعيشه ولن يدوم، والغد: لا ندري أين سنكون فصافح، وسامح، ودع الخلق للخالق، فأنا وأنت وهم ونحن راحلون، فمن أعماق قلبك سامح من أساء إليك.

٭ الرحمة أعمق من الحب وأصفى وأطهر، فيها الحب، وفيها التضحية، وفيها إنكار الذات، وفيها التسامح، وفيها العطف، وفيها العفو، وفيها الكرم، وكلنا قادرون على الحب بحكم الجبلة البشرية، وقليل منا القادرون على الرحمة.

٭ حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس.

٭ لا تشغل نفسك بكثرة التفكير: لماذا قالوا ولماذا فعلوا؟ ثق بربك ثم بنفسك، ماداموا بشرا فليس لديهم سوى الكلام.

٭ رغم صعوبة الحياة إلا أن للحلال نكهة خاصة.

٭ لا تهتم لما يقال عنك فأنت تعرف من أنت، ولا تقلل من قيمتك، فسر الفشل هو محاولة إرضاء الجميع.

٭ كم من صريح لم تفهمه العقول، وكم من منافق كسب القلوب.

٭ أجمل ما يحدث في لحظات الخلاف الصراحة التي أخفتها المجاملات.

٭ القائد العظيم لا يخبرك بما يجب عليك فعله، بل يريك ما يجب أن تفعله.

٭ العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالجبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طائفة.

٭ تموت الأسود في الغابات جوعا.

قصة





لون





قصة مصورة









شعر





نشيد المدرسة

إعداد: فاطمة الزهراء مختار

أغدوأغدو كلَّ صباحْ

نحوَ العلمِ بكل حماسْ

مبتسمـاً أحمل ُ أدواتي

من أقلامٍ أو كرَّاسْ

كلُّ الأزهار تـُحيِّيـني

والأشجارِ، كذاكَ الناسْ

يملؤُني الشوقُ لمدرستي

ذاكَ الكـَنز ُبلا حـُرَّاسْ

أنهل ُمنهُ ما ينفعُني

ما يرفع قدري والراسْ

ألقى أصحابي وأحبابي

ألقى أسعد ألقى فراسْ

مدرستي هي أغلى عندي

من عِقدٍ يحوي الألماسْ

اختلافات

بين الرسمين عشرة اختلافات حاول الوصول إليها في أسرع وقت ممكن









قل ولا تقل

٭ يقال: بشكل عام، أو تتباين بشكل ملحوظ، أو يؤكد بشكل قوي، أو حل المشكلة بالشكل المناسب، أو تعالج بشكل فعال.. ويفضل أن يقال: بوجه عام/ عموما، تتباين تباينا ملحوظا، يؤكد بقوة، حل المشكلة على الوجه المناسب، تعالج بفاعلية. والأصوب أن توضع محل (بشكل) إحدى الكلمات الآتية: بطريقة، بأسلوب، بصفة، بصيغة، بوجه، بدرجة، بكيفية.

٭ يقال: تأكد فلان وزملاؤه من خلال أعمالهم أن.. أو لست متأكدا بأنك تستطيع من خلالها الادعاء صراحة.. ويفضل أن يقال: تأكد فلان وزملاؤه، نتيجة أعمالهم/ من أعمالهم أن..، لست متحققا أنك تستطيع بناء عليها/ استنادا إليها الادعاء صراحة.. والأصوب أن يختار ـ عوضا عن (من خلال) ـ ما يناسب المقام مما يلي: بـ، في، من طريق، بواسطة، أثناء، باستعراض، انطلاقا من، باستعمال، بممارسة، بفضل، بسبب، نتيجة لـ، بالاستفادة من، وذلك أن، بإجراء، بالرجوع إلى..

متاهة





كاريكاتير عالمي