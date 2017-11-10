أعلنت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات (المعامل) عن إقامتها دورة تدريبية خاصة بطرق مكافحة الحريق واتباع إجراءات السلامة، وذلك حرصا منها على توفير بيئة تتوافر فيها جميع قواعد وإجراءات الأمن والسلامة لموظفيها وعملائها.

وقال مدير عام الخدمات المساندة في الشركة ناصر نجيب الصالح إن دورة طرق مكافحة الحريق واتباع إجراءات السلامة تأتي انطلاقا من حرص الإدارة العليا لشركة «المعامل» على توفير القدر الكامل من الأمن والسلامة لموظفيها وعملائها.

وأضاف أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية قدمتها الشركة في العام الحالي، مؤكدا أن الشركة تؤمن إيمانا كاملا أن التدريب من خلال هذه الدورات يعد استثمارا بشريا جيدا مفيدا.

وأوضح الصالح أن البرنامج التدريبي، أقيم بالتعاون مع احد المعاهد التدريبية الكبرى المتخصصة في هذا الشأن، وتضمنت نواحي عديدة من الإجراءات الوقائية لمكافحة الحرائق منها معرفة الخطوات الواجب إتباعها في حالة نشوب حريق.

وذكر الصالح أن البرامج التدريبية لا يجب أن تقتصر على تطوير الذات والإدارة والمهارات الفنية، بل إن هناك نوعا مهما من أنواع التدريب لحماية بقاء الإنسان وسلامته، وما دورة مكافحة الحريق إلا احدى هذه الدورات الحيوية التي يجب أن تهتم بها القطاعات كافة في الدولة.

وتعتبر شركة «المعامل» من شركات المقاولات الكبرى في المنطقة التي تعمل على تنفيذ أعمال المقاولات المدنية والميكانيكية والكهربائية والصيانة وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية وحمامات السباحة ومعدات معالجة المياه والمعدات والآليات الإنشائية ومعدات إنذار ومكافحة الحريق وتركيبها وصيانتها.

كما تعتبر (كي سي بي سي) واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع البناء والإنشاءات وتطوير البنية التحتية في الكويت.

تقوم «المعامل» والحاصلة على شهادة الآيزو لنظام الجودة العالمية 2008: 9001 ISO و الايزو في إدارة البيئة14001:2004 ISO بالإضافة إلى شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية 18001:2007 OHSAS بتنفيذ مختلف المشاريع الضخمة المتعلقة بالمباني الكبرى والمتطورة وبكل مراحلها، إضافة إلى تنفيذ مشاريع المقاولات الهندسية المدنية والبني التحتية، سواء لصالح القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.