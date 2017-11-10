بشرى شعبان

أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية بالوكالة أحمد الموسى أهمية مشروع الربط الإلكتروني في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة وعدم استغلال مكاتب الاستقدام لهم أو مساومتهم في هذا الشأن.

وقال الموسى في تصريح نقله بيان صادر عن الهيئة عقب لقائه المستشار العمالي الجديد في السفارة المصرية أحمد يوسف إن «القوى العاملة» حريصة على حماية حقوق العمال، فضلا عن تعزيز التعاون على الصعيد العمالي مع الجانب المصري. وأضاف أن «القوى العاملة» حريصة أيضا على استقدام العمالة وفقا للحاجة الفعلية لكل مهنة وتعريفها بحقوقها وواجباتها بما يسهم في تنظيم سوق العمل المحلي. وذكر البيان أن الموسى ويوسف بحثا في اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة. حضر الاجتماع من الهيئة نائب المدير العام لقطاع التخطيط والمهارة المهنية د.مبارك العازمي ونائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية م.خلود شهاب ومراقب المكتب الفني د.عبدالله الرشيدي.