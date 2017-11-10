أطلقت جمعية العديلية التعاونية مهرجانها للوازم البر لعام 2017 بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وصرح رئيس مجلس الإدارة عمر محمد الرويح بأن مهرجان لوازم وسلع البر المقام بفرع لوازم العائلة في مبنى الخدمات اعتبارا من 7 نوفمبر 2017 بمشاركة مجموعة متميزة من الشركات المتخصصة في هذا المجال (رمادان ـ العايش ـ الجرادي)، حيث أشار الى ان مهرجان سلع البر يشتمل على أكثر من 300 سلعة وأصناف وتشكيلة كبيرة ومتنوعة من لوازم البر والرحلات بتخفيضات ونسب متفاوتة تصل لحد التكلفة، لافتا الى انه سيتم العمل على توفير العديد من الأجهزة والسلع التي يحتاجها المستهلك وبأسعار تنافسية (مولدات كهرباء ـ دوات ـ فرش ومساند ـ سليب باج - خيم متنوعة..الخ).

وأكد عمر الرويح الحرص في هذا المهرجان على جودة المنتج ودعم المهرجان من خلال التركيز على معرفة الاصناف والمواد التي يحتاجها المستهلك في فترة موسم البر والمخيمات، وإمكانية تجميع مجمل هذه الاحتياجات في موقع واحد.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة ان إدارة الجمعية تعمل على الاستمرار بإقامة مهرجانات دعم السلع لما فيه من منفعة للمستهلك، وإحداث ديمومة في التواصل مع أبناء المنطقة وتوفير جميع احتياجاتهم المختلفة.

وأشاد الرويح بجهود أعضاء مجلس الإدارة وسعيهم المتواصل الى تحقيق سياسة تسويقية تساهم في تخفيض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المساهم ومحاربة الغلاء الذي يسود الاسواق التجارية.