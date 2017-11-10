أشار وكيل وزارة الإعلام الكويتية المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد العواش إلى أهمية دور الإعلام في الحد من ظاهرة الإرهاب والتطرف.

وقال العواش، خلال ندوة «الإعلام صناعة جيدة للتصدي لظاهرة الإرهاب» يوم أمس الأول ضمن فعاليات الدورة السادسة لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، إن للهيئات الإعلامية العربية دورا قوميا كبيرا في وضع المعالجات والاستراتيجيات الإعلامية العلمية الهادفة للحد من هذه الظواهر والتي تشكل تحديا كبيرا للوطن العربي.

وأضاف أن اتحاد إذاعات الدول العربية سيقيم خلال أبريل المقبل ورشة عمل وحلقة نقاشية موسعة تختص بالمعالجة الإعلامية للإرهاب من خلال كل الأدوات الإعلامية سواء الدراما أو الأغنية أو غيرها.