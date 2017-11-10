الرفاعي: إضافة قدرات جديدة للحرس الوطني لتعزيز شؤون الإسناد الشامل لمؤسسات الدولة قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي يرافقه قائد العمليات والخطط اللواء الركن فالح شجاع فالح وعدد من الضباط بزيارة إلى مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد، حيث كان في استقبالهم مديرة المشروع في هيئة الطرق والنقل البري م.مي المسعد ومجموعة من مهندسي المشروع.

وقال م.الرفاعي إن الزيارة تأتي بتوجيهات من القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد للتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع هيئة الطرق والنقل البري لإنشاء منظومة للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي في الجزر الصناعية التابعة للجسر، بهدف الحد من الملوثات الكيميائية والأخطار البيئية.

وأضاف ان وثيقة الأهداف الاستراتيجية للحرس الوطني تتضمن بندا مهما حول تعزيز شؤون الإسناد الشامل لمؤسسات الدولة عبر إضافة قدرات جديدة للحرس الوطني ومنها التطوير الحيوي لمنظومة الدفاع الكيماوي.

من جانبها، قدمت م.مي المسعد عرضا مرئيا لسعادة وكيل الحرس الوطني والوفد المرافق له عن مراحل المشروع ونسب الإنجاز التي تحققت على أرض الواقع.

بدوره، ذكر آمر مركز الدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي العقيد م.فواز سعيد مجعد أن مركز الدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي في الحرس الوطني يعد الأول من نوعه عالميا لما يمتلكه من أجهزة وتقنيات عالية تساهم في الكشف عن الملوثات الكيميائية والإشعاعية وإعطاء الإنذار المبكر من خلال 25 محطة رصد منتشرة في أماكن عدة بالكويت، بالإضافة إلى 8 آليات استطلاع جميعها مرتبطة بمركز العمليات التابع لمركز الدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي لتسجيل معدلات التلوث والتنبؤ بالمخاطر، لافتا إلى أن منظومة الرصد الإشعاعي أهلت الحرس الوطني للحصول على شهادة معتمدة في هذا الشأن من شركة ساب انترناشونال السويدية.

رافق وكيل الحرس الوطني مدير مديرية المشاريع الهندسية العقيد عبدالله خالد فيصل.​