فرج ناصر

أكد مصدر مطلع في الإدارة العامة للطيران المدني أنه تم صرف ما يقارب 18 ألف دينار مكافآت لموظفي ادارة العمليات في الادارة العامة للطيران المدني بما يقارب 200 دينار لكل موظف. واضاف المصدر انه تم ايداع المكافآت في حسابات الموظفين في البنوك والبالغ عددهم 90 موظفا.

وكشف ان ادارة الطيران المدني بانتظار ديوان الخدمة المدنية لاعتماد البدلات الخاصة بموظفي برج المراقبة والبالغ عددهم ما يقارب 196 موظفا وهم من تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالديوان والادارة العامة للطيران المدني، مؤكدا ان ادارة الطيران المدني أعدت كشوفات خاصة بالمستحقين وتم إرسال الكشوف الى ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها والموافقة عليها.

وأضاف ان ادارة الطيران المدني وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ستقوم بصرف البدلات الخاصة بقطاعات وادارات الطيران المدني المختلفة وفقا للشروط والبرنامج الزمني المعد لصرف مثل هذه البدلات.