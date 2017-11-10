عادل الشنان

نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسمية ضواحي مشروع مدينة جنوب المطلاع الإسكاني.

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة إبراهيم الناشي في تصريح صحافي، إن المؤسسة «غير مختصة إطلاقا بتسمية المناطق كون هذا الأمر حقا أصيلا لمجلس الوزراء والمجلس البلدي بموجب القانون واللوائح المنظمة لهذا الأمر».

وأضاف الناشي أن «السكنية» لم تقترح أو تبحث أي تسمية لضواحي المشروع، داعيا الجميع إلى تحري الدقة ومتابعة أخبار المؤسسة الرسمية عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«انستغرام».

من جهة اخرى، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستوزع الدفعة السابعة من القسائم الحكومية في مشروع غرب عبدالله المبارك متضمنة 383 قسيمة.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي المواطنين المخصصة لهم قسائم بالمشروع المذكور ودخلوا قرعة التوزيع إلى مراجعة إدارة خدمة المواطن في المؤسسة خلال الفترة المسائية من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف مساء.

وقالت إن المواطنين المخصصة لهم قسائم حكومية في المشروع سيتسلمون المخاطبات الخاصة في بلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي للبدء بإجراءات تنفيذ قسائمهم مؤكدة ضرورة إحضار شهادة راتب تفصيلية حديثة وشهادة من التسجيل العقاري للزوج والزوجة والأبناء موجهة للمؤسسة.