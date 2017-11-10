تسبب قرار إداري في وزارة الإعلام وتحديدا في قطاع الإذاعة بحالة استياء كبيرة، فقد صدر قرار من مراقب الدوام والإجازات والبعثات الدراسية واعتمدته إدارة البرامج الأجنبية الموجهة ويقضي بضرورة التزام الموظفين والإداريين التابعين لقطاع الإذاعة الالتزام ببصمة الحضور والانصراف من الساعة 8 ص وحتى 2 ظهرا، علما بأنه سيطبق الخصم على الموظفين غير الملتزمين اعتبارا من يوم بعد غد الأحد 12 نوفمبر.

وأحدث القرار استياء كبيرا خصوصا أنه خص موظفي وزارة الإعلام الإداريين وعزلهم عن الفنيين.

وأكد عدد من الموظفين الإداريين أنهم يعملون معدي برامج ومخرجين ومصورين وتكون ساعات عملهم حتى وقت متأخر من الليل، فكيف يفصلون عن الفنيين أو تتم التفرقة بينهم.

وأضافوا أن هناك من يحمل مسمى فني وليست له برامج والعكس صحيح، فالإداري مسمى وظيفي يحدده ديوان الخدمة المدنية بسبب دراسة الموظف وشهادته، لكن العمل بوزارة الإعلام يفترض أن يتماشى مع الموهبة والإبداع وليس مسمى الديوان أو شهادته، فلماذا التفرقة بين المسميات التي على أثرها تمت العزلة للإداري والتميز للبصمة المفتوحة كوقت لمسمى الفني؟ ومنا لوزارة الإعلام وديوان الخدمة المدنية.