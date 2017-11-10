توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي امس استمرار الطقس المائل للحرارة نسبيا خلال النهار ويميل إلى المعتدل مساء خلال الأيام المقبلة.

وقال القراوي في تصريح لـ (كونا) إن فصل الخريف يعتبر فترة انتقالية تشهد العديد من التغيرات نظرا لتأثر البلاد بتخلخل مع فرصة لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق إضافة إلى ظهور الغيوم المتفرقة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة في وقت لاحق من يوم السبت، لاسيما على بعض المناطق الشمالية.

وتوقع القراوي استمرار الطقس حارا نسبيا ورطبا نسبيا نهار اليوم الجمعة، خصوصا على المناطق الساحلية

وعن أحوال الطقس نهار غد السبت، قال انه سيكون غائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 10 و32 كيلو مترا في الساعة والحرارة العظمى المتوقعة بين 28 و31 درجة مئوية مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة، خصوصا على المناطق الشمالية في وقت لاحق وحالة البحر معتدل الموج بوجه عام ارتفاعه ما بين قدم وثلاثة أقدام.

وأضاف أن الطقس مساء السبت سيكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات، لاسيما على المناطق الساحلية حيث تتراوح سرعتها بين 12 و40 كيلومترا في الساعة، كما تظهر بعض الغيوم والحرارة الصغرى المتوقعة بين 19 و22 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين قدمين وستة أقدام.